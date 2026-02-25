Sillas en vez de tiendas de campaña: la protesta contra la privatización de la limpieza de colegios cambia tras el aviso policial

Donde antes había tiendas de campaña ahora hay sillas. Este es el cambio que han decidido tomar este miércoles los sindicatos que protestan en plena Puerta Jerez contra la privatización de la limpieza de colegios. Una modificación que llega después de que el pasado martes la Policía Local les entregara una orden de "retirada de objetos no autorizados en la vía pública".

Este requirimiento estaba dirigido al presidente del comité de empresa y secretario general de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, a quien instan a quitar "todos los elementos no autorizados en el expediente 118/2026 del 19 de febrero (Subdelegación del Gobierno)". "Especialmente las tiendas de campaña y otros mobiliarios complementarios", detalla la orden entregada por dos agentes.

Tras el aviso, el propio comité de empresa anunció a través de un comunicado que va a seguir "con las movilizaciones, concentraciones y con todos los actos de protesta" que considere necesarios. Y así ha sido: este miércoles a primera hora ya no había rastro de las tiendas de campaña que plantaron en la Puerta Jerez dos días antes. La protesta continúa en el mismo lugar, pero ahora ese espacio lo ocupan sillas de playa.

Desde Subdelegación explicaron este martes que "la concentración está autorizada para permanecer 24 horas", aunque el permiso para ocupar espacio público depende de la administración local. Por su parte, fuentes municipales señalaron que los manifestantes "no lo tienen para instalar tiendas de campaña en la calle". De ahí que, dentro de sus competencias, la Policía Local de Sevilla "haya instado a la retirada de estos elementos de la vía pública", informaron desde el Consistorio.