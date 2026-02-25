Una urbanización de lujo del nuevo barrio de la Cruz del Campo se rediseña para sumar más viviendas de dos dormitorios

El nuevo barrio de la Cruz del Campo sumará 30 viviendas más dentro de una de sus principales promociones inmobiliarias: la que está desarrollando Amenabar, cuyas obras se iniciaron la pasada primavera. Este desarrollo residencial incluía 212 pisos de lujo que podrían pasar a 242, una vez que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado de manera inicial la modificación puntual de este desarrollo, impulsado por esta promotora.

Recreación del espacio en el que se ubicará la promoción de Amenabar en el nuevo barrio de la Cruz del Campo. / Amenabar

"La creciente demanda de viviendas de dos dormitorios ha impulsado a Amenabar a actualizar el plan especial del ámbito de Cruz del Campo incrementando el número de viviendas de una de las parcelas", han subrayado fuentes de la compañía a este periódico. En este sentido, han subrayado que esta adaptación "permitirá incorporar una tipología muy solicitada y ampliar la oferta residencial hasta 242 viviendas, manteniendo la misma edificabilidad y optimizando el aprovechamiento de la parcela".

Una urbanización con piscina y gimnasio

"Con esta mejora, los futuros propietarios podrán elegir entre diferentes orientaciones, distribuciones, superficies y rangos de precio, accediendo a un catálogo más amplio y flexible que se ajusta al modelo de hogar actual. El resultado es una propuesta pensada para responder a distintos estilos de vida y preferencias, ofreciendo viviendas modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades reales del mercado", han abundado.

Las viviendas, según comunicaciones previas de Amenabar, "destacan por sus amplias terrazas privadas, muchas de ellas con vistas al futuro parque". En las zonas comunes, se combinan zonas ajardinadas, áreas para actividades de ocio y desconexión y cuenta con una piscina de 195 metros cuadrados con solárium, una zona chill out y un gimnasio sobre la urbanización de 2.300 metros cuadrados.

Un barrio de 2.000 viviendas con el parque ya abierto

Lo que ya tiene vida en la Cruz del Campo -que contará con casi 2.000 nuevas viviendas, de las cuales 1.073 serán de renta libre y 890 de carácter público- es su parque, que representa el 68% de los suelos, pensado para que sea el gran pulmón verde del Distrito San Pablo-Santa Justa, de 70.000 metros cuadrados (siete hectáreas de zonas verdes), nuevos espacios libres y viarios, una nueva comisaría de la Policía Nacional, cuyos terrenos ya están cedidos al Ministerio del Interior, y parcelas para equipamientos deportivos, culturales o educativos.

Este espacio abrió sus puertas el pasado mes de septiembre. Tiene un área de juegos infantiles de casi 5.000 metros cuadrados con tirolina, balancines, toboganes y pirámide trepadora, dos pistas deportivas y un itinerario de un kilómetro para la práctica de running.

Además, cuenta con praderas con 950 árboles. En esta ubicación ya había 82 ejemplares previamente, retiraron 95 árboles por la afección con la obra, y con las nuevas plantaciones se llegaron a los casi mil árboles en total contando también con otras calles cercanas como la calle Tarso o la Avenida del Greco, entre otras.