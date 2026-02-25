Secciones

Vídeo | Los sevillanos acogen con satisfacción la entrada en vigor de la nueva ordenanza de patinetes eléctricos

Vídeo | Los sevillanos acogen con satisfacción la entrada en vigor de la nueva ordenanza de patinetes eléctricos

Álvaro García-Arévalo

Vídeo | Los sevillanos acogen con satisfacción la entrada en vigor de la nueva ordenanza de patinetes eléctricos

Álvaro García-Arévalo

Sevilla
La nueva ordenanza reguladora de patinetes eléctricos, aprobada por el Ayuntamiento, entra en vigor este miércoles en Sevilla. Entre las nuevas medidas, destaca la reducción de la velocidad máxima de estos vehículos hasta los 15 kilómetros por hora o la obligatoriedad de portar casco, entre otras.

