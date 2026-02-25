Álvaro García-Arévalo

Vídeo | Los sevillanos acogen con satisfacción la entrada en vigor de la nueva ordenanza de patinetes eléctricos

La nueva ordenanza reguladora de patinetes eléctricos, aprobada por el Ayuntamiento, entra en vigor este miércoles en Sevilla. Entre las nuevas medidas, destaca la reducción de la velocidad máxima de estos vehículos hasta los 15 kilómetros por hora o la obligatoriedad de portar casco, entre otras. Más información