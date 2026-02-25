Un bloque de ocho plantas de VPO de alquiler junto a la Avenida de Miraflores: el suelo cambiará de uso a residencial

La zona ubicada entre la Carretera de Carmona y la Avenida de Miraflores está experimentando un cambio en su fisonomía provocado, fundamentalmente, por la recuperación de los terrenos que ocupaba la antigua fábrica de vidrios La Trinidad. Las grúas están levantando distintas promociones inmobiliarias en un entorno codiciado por muchos compradores de vivienda, que ha visto incrementar su precio en casi un 12% en un año, según los datos del portal Idealista.

Muy cerca de esta ubicación está prevista la construcción de un nuevo edificio de ocho plantas destinado a viviendas protegidas en régimen de alquiler. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela situada en calle Santa María del Robledo nº 2 (en el distrito Macarena), promovido por Hacienda Retamar S.A. Este suelo está calificado como urbano consolidado, calificando a la mayor parte de la parcela como dotacional, con el uso genérico de Servicios de Interés Público y Social, de carácter privado.

Cambio de uso del suelo

Ahora, cambiará a uso residencial para poder acometer este proyecto. En la documentación consultada por este periódico se hace alusión al decreto ley impulsado por la Junta de medidas urgentes en materia de vivienda, que "ha establecido medidas extraordinarias y urgentes para facilitar la disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como agilizar su construcción, materializando para ello un plazo temporal, que contribuya a la finalidad de impulsar el desarrollo de nuevas viviendas protegidas a precio asequible que faciliten el acceso a una vivienda digna y adecuada, con especial atención a los jóvenes y a aquellos colectivos necesitados del apoyo de los poderes públicos".

Además, recuerda que el Ayuntamiento también adoptó en el Pleno una serie de acuerdos encaminados a la aplicación de dicho decreto ley. Entre otros, acordó “autorizar como uso alternativo el uso residencial de vivienda protegida con destino permanente al alquiler, en las parcelas calificadas de uso dotacional privado, tanto de titularidad municipal como de titularidad privada, siempre que se cumplan las condiciones del artículo 2.3 del Decreto-ley 1/2025”.

Edificio de ocho plantas en una zona con edificios de altura similar

Para este nuevo bloque se establece una altura máxima de ocho plantas que, manteniendo el mismo índice de edificabilidad (4 m2t/m2s), "resulta más acorde y reduce la ocupación máxima del 80% previsto a 60% en las plantas superiores, alineándose a los viales y disponiendo unas separaciones mínimas a linderos privados de tres metros solo en el caso de la planta baja". La zona cuenta con edificios de una altura similar.

La ocupación bajo rasante, en el caso del uso de garaje, se establece en el 100% extendiéndose en una banda de cuatro metros de ancho bajo el viario público en el lindero con la calle Nuestra Señora del Robledo. Respecto a las dotaciones locales que deberán reservarse para equipamientos comunitarios básicos y para espacios libres y zonas verdes que se demanden en base al incremento de población que genere el uso alternativo residencial vivienda protegida en alquiler, estos se cuantifican en 552,04 metros cuadrados.