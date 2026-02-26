El alcalde de Sevilla, sobre la acampada contra la privatización de la limpieza en colegios: "Es ilegal, no puedes montar una tienda de campaña donde quieras"

"Las acampadas son ilegales. No las que haga el comité de empresa: en Sevilla no puedes montar una tienda de campaña donde quieras y dormir ahí". Esta ha sido la reacción del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, tras la polémica por la orden de retirada que entregó la Policía Local el martes a los sindicatos, que protestan en plena Puerta Jerez por la privatización del servicio de limpieza de colegios en la capital andaluza.

"Este equipo de gobierno ha tomado una decisión, y yo creo que la forma de negociar sería sentarse en una mesa y hablar de cuestiones que puedan interesar a los que puedan verse afectados por esa decisión", ha afirmado al respecto Sanz. "Nuestro único objetivo mejorar la limpieza de los colegios públicos de Sevilla y reorganizar la limpieza del resto de edificios municipales, que son 250 en total".

El requerimiento, entregado por dos agentes al presidente del comité de empresa del Ayuntamiento el pasado martes, instaba a quitar "todos los elementos no autorizados en el expediente 118/2026 del 19 de febrero (Subdelegación del Gobierno)". "Especialmente las tiendas de campaña y otros mobiliarios complementarios", detalla la orden. Tras el aviso, el propio comité de empresa anunció a través de un comunicado que iba a seguir "con las movilizaciones, concentraciones y con todos los actos de protesta" que considere necesarios.

Y así ha sido: donde antes había tiendas de campaña ahora hay sillas. Una línea que sigue las palabras de los representantes sindicales después de que recibieran la orden de desalojo: "Valoraremos qué hacer dentro de la legalidad, porque no queremos abandonar la acampada ni nuestras reclamaciones: mantener la plantilla municipal y la no privatización de los servicios públicos", afirmó a este medio Elisa Fernández, secretaria general de UGT en el Ayuntamiento.

Desde Subdelegación explicaron este martes que "la concentración está autorizada para permanecer 24 horas", aunque el permiso para ocupar espacio público depende de la administración local. Por su parte, fuentes municipales señalaron que los manifestantes "no lo tienen para instalar tiendas de campaña en la calle". De ahí que, dentro de sus competencias, la Policía Local de Sevilla "haya instado a la retirada de estos elementos de la vía pública", informaron desde el Consistorio.