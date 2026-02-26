El Betis y Sevilla se reúnen en el Ayuntamiento antes "del mejor derbi de España"

A falta de 72 horas de El Gran Derbi, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha escenificado este jueves la unión institucional de los dos grandes clubes de la ciudad con una imagen conjunta en el Ayuntamiento. Sanz ha posado junto a los presidentes del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y del Real Betis Balompié, Ángel Haro, en un acto cargado de simbolismo en la antesala del partido.

El encuentro se ha celebrado ante la célebre Vista de Sevilla de 1660, una pintura anónima perteneciente a la Fundación Fondo de Cultura de Sevilla. “Hoy se escenifica la unión de ambos clubes con toda Sevilla como testigo en las horas previas del derbi más importante de España”, ha señalado el alcalde, que ha presumido “de los dos grandes clubes que tenemos en Sevilla, emblemas de la ciudad y un orgullo para todos los sevillanos”.

"El mejor derbi de España"

Sanz ha aprovechado el acto para lanzar un mensaje directo a las aficiones y al conjunto de la ciudadanía. “Pido a ambas aficiones y a todos que vivamos un gran día con deportividad y la pasión que nos caracteriza y nos hace únicos en el mundo. Sintámonos orgullosos de nuestros colores desde el respeto y la concordia y volvamos a hacer de nuestro derbi un evento seguido en todo el mundo”, ha subrayado.

En sus redes sociales, el regidor también ha reforzado la idea: “Hemos reafirmado que tenemos el mejor derbi de España. El domingo tenemos que volver a demostrar la grandeza de Sevilla”.

El escenario elegido para la foto no fue casual. La Vista de Sevilla de 1660 forma parte de una futura muestra que se abrirá próximamente en la Casa Consistorial, dentro de una exposición temporal impulsada por la Fundación Focus Loyola, que trasladará parte de su colección pictórica al Ayuntamiento mientras culmina el traslado de fondos a una nueva sede.

La muestra reunirá obras destacadas del Barroco sevillano vinculadas a maestros como Velázquez, Murillo o Zurbarán, y responde al proceso de reorganización de una colección históricamente vinculada al Hospital de los Venerables. El destino definitivo de estos fondos será la iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo, donde se proyecta un centro de interpretación dedicado a la pintura sevillana, con especial atención a Velázquez.