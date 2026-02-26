Fibes se blinda con 175 cámaras de seguridad e inteligencia artificial para controlar el aforo en grandes eventos

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) va a renovar su sistema de seguridad con una nueva red de videovigilancia para reforzar el control de los grandes eventos. Se busca empresa que se quiera hacer cargo de la instalación de un dispositivo que cuenta con un presupuesto total de 631.927 euros (IVA incluido) y tres meses de plazo de ejecución (está financiado con fondos europeos Next Generation). El objetivo es controlar los accesos y un conteo de personas, por lo que se incluirá como refuerzo la inteligencia artificial y un total de hasta 175 dispositivos entre cámaras y terminales de control de accesos.

La actuación afectará tanto a FIBES I como a FIBES II, y allí se buscará dar un salto tecnológico en la gestión de la seguridad del principal recinto de congresos de la ciudad, que acoge cada año grandes eventos profesionales, culturales y empresariales. El pliego consultado por este periódico establece que la finalidad última es "proteger a personas, instalaciones y bienes".

Además, este documento razona que Fibes "no cuenta con herramientas eficaces que permitan el control adecuado de sus aforos, establecidos en su Plan de Evacuación, y con mayor especial interés para dar cumplimento a circunstancias de restricciones especiales de aforo sobrevenidas, en el desarrollo de sus actividades de exposiciones y congresos". Las soluciones actuales se considera que "no garantizan los niveles mínimos de seguridad requeridos en el complejo, ya que además de no cubrir la totalidad de las áreas de interés, presentan carencias y deficiencias técnicas que impiden su explotación de forma adecuada conforme a las necesidades operativas actuales".

Actualmente, Fibes tiene un sistema de videovigilancia y conteo de personas formada por cámaras (mayoritariamente analógicas) y grabadores híbridos que registran las imágenes para ser consultadas desde el centro de control de seguridad.

175 dispositivos repartidos por todo el complejo

El Palacio de Congresos y Exposiciones ubicado en Sevilla Este contará con 175 cámaras que se distribuirán en accesos principales, galerías comerciales, pabellones, sótanos, áreas técnicas, exteriores, zonas de carga y descarga y puntos estratégicos del recinto. Incluirán:

Cámaras fijas de alta resolución (2 y 4 megapíxeles).

Cámaras panorámicas 360º y dispositivos con tecnología 4K.

Cámaras móviles tipo domo con control remoto (PTZ).

Cámaras térmicas ya existentes que se integran en el nuevo sistema.

Equipos de lectura de matrículas en accesos.

Cámaras estereoscópicas específicas para el conteo de personas.

Terminales de control de acceso con lector de tarjeta Mifare y código PIN, además de función de videoportero con comunicación por voz IP.

Agentes de la Policía Nacional durante el dispositivo de seguridad días previos al inicio de la Cumbre de la ONU en Sevilla / Rocío Ruz - Europa Press

Uno de los elementos más novedosos del proyecto es la implantación de un sistema avanzado de conteo y control de aforo basado en inteligencia artificial. Para ello se utilizarán cámaras de doble lente con visión estereoscópica en 3D, capaces de:

Contar con precisión las personas que entran y salen de cada espacio.

Filtrar objetos como equipajes o sombras.

Detectar accesos indebidos por puertas de salida.

Calcular en tiempo real el número de personas presentes en cada recinto.

El sistema permitirá gestionar múltiples accesos simultáneamente y emitir alertas cuando se alcance el aforo máximo permitido, lo que refuerza la prevención en eventos multitudinarios.

Grabación continua durante 25 días y 24 horas

Todas las imágenes se grabarán de forma continua las 24 horas del día, con una capacidad de almacenamiento que permitirá conservar las grabaciones durante un mínimo de 25 días. El sistema contará con servidores preparados para gestionar hasta 256 canales de vídeo, con grabación en alta resolución, incluida calidad 4K. Además, la infraestructura está diseñada para permitir una ampliación futura de hasta un 20% más de dispositivos sin necesidad de rehacer la instalación.

La gestión del sistema se realizará desde un puesto central de operador en el centro de control del recinto (Cecon), que integrará en una misma plataforma videovigilancia, control de accesos, conteo de personas, y control de aforo. Esta plataforma permitirá a los operadores visualizar cámaras en tiempo real, revisar grabaciones, recibir alarmas, controlar cámaras móviles y gestionar permisos de acceso desde una única interfaz. Además, el sistema será abierto y compatible con equipos de distintos fabricantes, lo que facilitará futuras ampliaciones.

Además, el proyecto incluye la creación de una Red Multiservicio de Seguridad (RMS) específica y separada del resto de comunicaciones del recinto. Esta red contará con cableado de alta capacidad y fibra óptica entre los distintos armarios de comunicaciones del complejo.

Esta actuación se suma a la reforma de las cubiertas, destinada a corregir "el principal daño constructivo del edificio" con actuaciones de reimpermeabilización. Según el expediente del área de Turismo y Cultura consultado por El Correo de Andalucía, "el principal daño constructivo del edificio" reside en la cubierta. "Al no solucionarse desde 2012, año en el que se conoce, ha generado costes económicos tanto materiales como personales destinados a actuaciones provisionales", se razona. De esta necesidad de "solucionar la anomalía y que el edificio se encuentre en las condiciones adecuadas" sale como resultado la realización del proyecto de obra. Protección para evitar problemas de seguridad en todos los sentidos.