Un choque entre dos coches en la avenida de las Razas provoca grandes retenciones en la Palmera

La colisión entre ambos vehículos se ha producido de manera lateral, sin que se hayan registrado heridos a causa del accidente, tal como confirman fuentes oficiales

Imagen de archivo de un accidente de tráfico en la avenida de la Palmera.

Imagen de archivo de un accidente de tráfico en la avenida de la Palmera. / EMERGENCIAS SEVILLA (ARCHIVO)

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Una colisión entre dos turismos en la avenida de las Razas, cerca de la salida del centro comercial Lagoh, ha provocado este jueves por la tarde un atasco que se ha dejado notar hasta en la avenida de la Palmera de Sevilla. En este siniestro, según apuntan fuentes del Servicio de Emergencias 112, no se han registrado heridos.

En el accidente de tráfico se han visto implicados dos turismos, tal como detallan fuentes de este organismo. La colisión entre ambos vehículos, según informan desde el 112, se ha producido de manera lateral en la avenida de las Razas, sin que ninguno de los ocupantes haya resultado herido.

Esto choque ha causado largas retenciones en la zona, según testigos presenciales. De hecho, el atasco ha llegado incluso hasta la avenida de la Palmera, donde se han acumulado un buen número de vehículos.

