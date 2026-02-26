Sevilla
Un choque entre dos coches en la avenida de las Razas provoca grandes retenciones en la Palmera
La colisión entre ambos vehículos se ha producido de manera lateral, sin que se hayan registrado heridos a causa del accidente, tal como confirman fuentes oficiales
Una colisión entre dos turismos en la avenida de las Razas, cerca de la salida del centro comercial Lagoh, ha provocado este jueves por la tarde un atasco que se ha dejado notar hasta en la avenida de la Palmera de Sevilla. En este siniestro, según apuntan fuentes del Servicio de Emergencias 112, no se han registrado heridos.
En el accidente de tráfico se han visto implicados dos turismos, tal como detallan fuentes de este organismo. La colisión entre ambos vehículos, según informan desde el 112, se ha producido de manera lateral en la avenida de las Razas, sin que ninguno de los ocupantes haya resultado herido.
Esto choque ha causado largas retenciones en la zona, según testigos presenciales. De hecho, el atasco ha llegado incluso hasta la avenida de la Palmera, donde se han acumulado un buen número de vehículos.
- Jaén pierde su caseta en la Feria de Sevilla para 2026
- Entrenúcleos satura el metro en Olivar de Quintos y Puerta de Jerez prolonga su crisis: 'Será cerrada en muchas más ocasiones
- La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentan calles de Pino Montano deterioradas
- La Feria de Sevilla pierde una caseta pública y gana dos privadas con el nuevo mapa de 2026
- El Instituto Híspalis de Sevilla cerrará sus puertas y obliga a una reorganización de la escolarización en Pino Montano
- Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año
- Un vecino de Dos Hermanas consigue que le perdonen una deuda de 50.000 euros tras pedir varios créditos 'para gastos familiares
- El mapa de la Feria de Sevilla cambia este 2026: la calle Pepe Luis Vázquez se amplía y gana un acceso a Tablada