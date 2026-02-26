Sevilla acoge un concurso de guisos con un fin benéfico: apoyar comedores sociales "en un momento muy delicado"

Los jardines de Villa Luisa, en la avenida Manuel Siurot de Sevilla, acogerán el próximo 8 de marzo el IV Concurso de Guisos y Arroces. Esta cita solidaria, impulsada por la Orden de Malta en Andalucía, tiene como objetivo "recaudar fondos que permitan mantener sus proyectos hospitalarios y sociales", tal como subrayan desde esta organización sin ánimo de lucro.

En concreto, el dinero recogido en este evento irá destinado a proyectos desarrollados por la Orden de Malta, "como el Comedor San Juan de Acre, las duchas sociales, los desayunos solidarios, la despensa solidaria para familias con pocos recursos, así como los servicios de consulta médica y de enfermería, asesoría laboral y asesoría jurídica". Unos proyectos que se mantienen "gracias a la labor de más de 200 voluntarios, que prestan su tiempo y dedicación de manera altruista".

"La celebración de esta nueva edición llega en un momento especialmente delicado, ya que en el último año se ha producido un incremento significativo del número de usuarios del comedor social, al tiempo que han disminuido las donaciones de alimentos", subrayan desde esta entidad. "Actualmente, el Comedor San Juan de Acre atiende una media de 220 comidas diarias, una cifra que pone de manifiesto la creciente necesidad de apoyo y recursos".

Gastronomía y solidaridad son los dos valores fundamentales de esta cuarta edición del Concurso de Guisos y Arroces gastronomía y solidaridad. Tanto la fila cero como las entradas para asistir a este evento están ya disponibles en Entradium. "El objetivo de sensibilizar y movilizar a la sociedad en favor de quienes más lo necesitan".