La Diputación pide al alcalde de Sevilla que salve la caseta de Jaén de la Feria: "Es el punto de encuentro de los jiennenses"

Salvar la caseta. En ese objetivo trabajan ahora desde la Diputación de Jaén después de que la Casa de Jaén perdiera los tres módulos que ocupaba en la Feria de Sevilla. Pascual Márquez 75-77-79 se habia convertido en un punto de encuentro para jiennenses que vivían en Sevilla o pasaban unos días en el Real y su pérdida ha provocado una gran tristeza. Ante esta situación, desde la institución provincial han pedido al Ayuntamiento de Sevilla que la salve.

Un problema en los trámites de solicitud que se repiten cada año impidió que los representantes de la asociación pudieran pagar los cánones necesarios. Aunque hacía meses que conocían esta noticia, no fue hasta el lunes cuando los peores presagios se hacían realidad: este año no tendrían un rincón en el barrio de Los Remedios. Ahora, preparan alegaciones para tratar de que esto sea solo una mala pesadilla y no algo definitivo.

"Es una mala noticia porque una caseta como la de la casa de Jaén ha sido a lo largo de la historia un punto de encuentro de los jiennenses", ha lamentado Francisco Reyes, que ha recordado que "entrar a una caseta en Sevilla no es fácil". Las cosas eran distintas en la Casa de Jaén, donde con presentar el DNI que acreditara que el lugar de nacimiento estaba en la provincia, tenía vía libre para acceder al interior de la caseta.

La Diputación apunta a "problemas personales"

Estudiantes y trabajadores que residían en la capital acudían cada año a Pascual Márquez a reencontrarse con los suyos y entre rebujitos y bailes coincidían con vecinos de sus municipios. De hecho, este punto de la calle se había convertido también en un destino de excursiones de los jiennenses. La provincia organizaba visitas de vecinos de municipios para poder pasar un día en la Feria.

La Casa de Jaén se fundó en 1973, coincidiendo con el traslado de la Feria del Prado de San Sebastián a Los Remedios. En este tiempo, la caseta, una de las más ambientadas del Real, con días que se alcanzan las 400 personas en el interior. La institución es una de las más reconocidas de la provincia, de hecho, fue galardonada con el premio Jaén Paraíso Interior 2023, y permite que muchos ciudadanos mantengan sus vínculos con la provincia.

Para Reyes, esta caseta era "un referente". "El presidente nos pidió una carta de apoyo y ya se la hemos mandado", ha asegurado el dirigente socialista a preguntas de los periodistas. Así, ha explicado que el retraso se produjo debido a "problemas personales, perfectamente justificables". "Cuando uno tienes problemas familiares, especialmente de salud, pues no estás pendiente de todo lo que tienes que estar", ha insistido.

Un "punto de encuentro de los jiennenses"

Reyes ha sido usuario habitual de esta caseta, donde cada año ha realizado una recepción a las autoridades. Desde la Diputación de Jaén han reiterado su apoyo a la organización, que realiza multitud de actividades a lo largo del año, y han pedido al Ayuntamiento "que la caseta siga estando gestionada por la Casa de Jaén". Todo para siga siendo "ese punto de encuentro de los jiennenses en la Feria de Sevilla".

En total, han sido nueve las casetas que perdido la titularidad este año. Las afectadas son las ubicadas en Costillares, 56; Curro Romero, 18; Curro Romero, 24; Gitanillo de Triana, 70; Juan Belmonte, 126; Juan Belmonte, 171; Juan Belmonte, 217; Pascual Márquez, 75-77-79, y Pascual Márquez, 100. Por el momento, queda la posibilidad que los titulares de las mismas recurran esta decisión al Consistorio.