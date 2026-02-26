La Diputación de Sevilla adelanta y amplía su campaña frente al virus del Nilo ante la previsión de un aumento de mosquitos en 2026

Los tratamientos para prevenir la proliferación de mosquitos portadores del virus del Nilo en la provincia de Sevilla arrancarán la próxima semana. La Diputación adelanta estos trabajos a la primera semana de marzo, unas tres semanas antes respecto a 2025 cuando empezaron al final de este mes. Las últimas lluvias han aumentado la cantidad de agua estancada y las autoridades refuerzan el control para prevenir picaduras de mosquitos portadores de esta infección.

Una de las principales novedades operativas de la nueva campaña radica en la consolidación definitiva del área de actuación ampliada, al incorporar los núcleos de población secundarios y diseminados. La Diputación actúa en un perímetro de 1,5 kilómetros alrededor de dichas poblaciones, mientras las actuaciones sobre los propios municipios corresponden a los Ayuntamientos. La medida supone actuar este año sobre una superficie que es un 93,7% superior al criterio base aplicado inicialmente en 2025, permitiendo así un control mucho más exhaustivo de los focos de proliferación en las áreas periurbanas.

Vigilancia en un total de 15 municipios de la provincia

El plan se ejecutará en los 15 municipios de mayor riesgo entomológico de la provincia: Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Almensilla, Palomares del Río, Mairena del Aljarafe, Bollullos de la Mitación, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor, La Puebla del Río y Coria del Río.

Para la ejecución de los trabajos, la Diputación mantiene un contrato bianual con la empresa Tragasatec. Además, continuarán con la utilización de drones en los tratamientos, ampliando ahora su uso a zonas de difícil acceso también fuera de los arrozales, donde los medios aéreos convencionales no pueden operar.

Cabe recordar que actualmente existe una gran cantidad de agua acumulada en numerosas zonas rurales de la provincia tras el reciente episodio de lluvias. Por ello, los focos de reproducción de mosquitos portadores del virus del Nilo van a aumentar en las próximas semanas.

Ante esto, los expertos piden tomar medidas cuanto antes empezando por las propias viviendas. Ruegan a la ciudadanía revisar desagües atascados, botes, bandejas o cualquier recipiente que sea capaz de acumular agua y generar un foco de reproducción. De igual modo, piden colocar mosquiteras en la ventana o tratar de aislar las puertas con acceso a patios y jardines. Especial atención a las piscinas para que no queden desatendidas: deben permanecer en un estado óptimo de cloración para evitar la cría de larvas.