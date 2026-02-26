La Diputación de Sevilla invertirá 25 millones en un plan urgente de reparaciones y mejoras en calles, colegios o parques de la provincia

La Diputación Provincial de Sevilla se suma a los planes de inversión puestos en marcha por el Gobierno de España (7.000 millones de euros) y la Junta de Andalucía (1.700 millones de euros) para reparar los daños causados por el tren de borrascas e impulsar la reactivación y recuperación de las zonas más afectadas. Dentro de esa estrategia de actuación la institución provincial ha aprobado una inversión de 25 millones de euros centrada en la mejora y mantenimiento de los servicios públicos de los municipios más pequeños.

"Han sido semanas muy difíciles para nuestra provincia y desde el primer momento hemos estado al lado de cada pueblo. Por eso, activamos un Plan Provincial de Obras y Servicios de 25 millones de euros que llegará a cada rincón en las próximas semanas", explica el presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha subrayado que la prioridad dentro de esta estrategia será la micropolítica.

De esta forma, los 25 millones de euros se repartirán por los municipios más afectados por el temporal para la ejecución de proyectos como reparaciones de calles y acerados, mejoras de parques, renovación de señalética y mobiliario urbano o actuaciones en colegios y equipamientos municipales. "Atenderemos las prioridades que nos trasladan alcaldes y alcaldesas", apunta el presidente de la institución provincial.

Daños en toda la provincia

El tren de borrascas que atravesó Andalucía entre los meses de enero y febrero afectó a toda la comunidad autónoma. En el caso de la provincia de Sevilla las incidencias se centraron en la Sierra Sur y en municipios cercanos a embalses o cauces que sufrieron problemas de desbordamiento como fue el caso de Écija, El Palmar de Troya o Lora del Río. Se llegaron a registrar más de un centenar de desalojos y hubo decenas de carreteras de toda la titularidad dañadas.

En este sentido, la Diputación Provincial, además de este plan de inversiones en municipios, tiene en marcha una estrategia de reparación de las carretera de su titularidad que se encuentran dañadas. De hecho, en estos momentos hay seis que siguen cortadas, en las que no se ha recuperado la normalidad.

Inversión de 1,5 millones en la carretera de Pruna

Una de las carreteras afectadas en la SE-9225, que une Pruna con Algamitas. Las intensas lluvias que cayeron entre el 2 y el 5 de marzo provocaron en la vía importantes desperfectos, que implican peligro para la circulación y obligan a mantenerla cortada al tráfico, con afección directa a muchos vecinos e incluso al servicio de recogidas de basuras.

El Servicio de Carreteras y Movilidad del Área de Cohesión Territorial ya ha evaluado inicialmente la reparación necesaria, que requerirá de una inversión de 1,5 millones de euros para restitución del firme, limpieza de cunetas, formación de drenajes longitudinales que ayuden a evacuar las aguas, la retirada del material que se ha deslizado sobre la calzada, así como la protección del mismo con un muro de piedra que contenga los deslizamientos.