Dos Hermanas reivindica un conservatorio y más centros de FP tras lograr el nuevo colegio y el instituto de Entrenúcleos

Entrenúcleos contará en 2027 con un nuevo instituto y un colegio de Primaria públicos. Son grandes noticias para Dos Hermanas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Dos Hermanas advierte desde que el mapa educativo sigue incompleto: vuelve a reclamar la construcción de un conservatorio profesional y la ampliación de la Formación Profesional, dos demandas que considera prioritarias ante el crecimiento sostenido del mayor desarrollo urbanístico del área metropolitana de Sevilla.

Los dos nuevos centros previstos -con una inversión conjunta de 12,4 millones de euros- permitirán crear 690 plazas escolares y aliviar la presión en una zona marcada por el aumento de población joven. El Consistorio valora el avance en materia de educación pública, aunque subraya que la planificación debe ir más allá para responder a la realidad actual de Dos Hermanas.

Hasta la fecha, el nuevo barrio de Dos Hermanas, que cuenta ya con más de 10.000 habitantes y que llegará a las 60.000 personas en los próximos años, únicamente disponía hasta ahora de un centro infantil -que construyó el Ayuntamiento- y un instituto a medio construir cuyas obras quedaron paralizadas en 2022 por "cuestiones contractuales". Este miércoles, la consejera de Educación, Carmen Castillo, y el alcalde del municipio, Francisco Rodríguez García, plasmaban en un acto ante los medios de comunicación su labor de seguir trabajando en conjunto con el avance de unas obras que dotarán de mayor infraestructura pública al barrio.

Un Conservatorio Profesional

Tal como puntualizó el alcalde del municipio durante su intervención con los medios, todavía hay proyectos encallados en materia de Educación y de Sanidad que dependen directamente de la colaboración con la Junta de Andalucía. En concreto, Rodríguez García se refirió a la construcción de un nuevo Conservatorio Profesional a raíz del reciente anuncio de que el Conservatorio América Martínez de Mairena del Aljarafe (Sevilla), de estudios elementales, ampliará su oferta con Enseñanzas Profesionales.

"Nosotros tenemos aquí un conservatorio elemental y ofrecimos suelo a la Delegación Provincial de Educación para que en la zona estratégica de crecimiento que es Entrenúcleos, se pudiera llevar a cabo un conservatorio superior de música. Mientras eso lo podemos o no encajar, que yo sé que esto es muy potente y los recursos son limitados, como primer paso podemos ofrecer un aula de extensión en el centro elemental, mientras podamos formalizar ese acuerdo de construcción del centro de música para dar servicio a tantos jóvenes que van a seguir viniendo a esta ciudad", dijo el alcalde de Dos Hermanas.

En su respuesta, la propia consejera de Educación aseguró que la posibilidad de estrenar un nuevo Conservatorio Profesional está estudiándose y se activará a "corto plazo". "Este año hemos apostado por Mairena porque teníamos necesidad por la desaparición de un conservatorio privado que había allí que nos ha dejado a los niños en una situación complicada, pero aquí en Dos Hermanas también estamos trabajando con el ayuntamiento y estoy segura de que a lo largo de este curso vamos a llegar a un acuerdo que nos va a permitir poner esa oferta el curso que viene".

Sobre este asunto, el concejal de Educación, Rafael Rey, explica a El Correo de Andalucía que la Junta ha descartado, por ahora, la ampliación del conservatorio elemental al alegar “problemas desde el punto de vista técnico”. No obstante, el delegado sostiene que "sí existe voluntad política" por ambas administraciones para abordar la construcción de un nuevo conservatorio profesional en la ciudad.

Un edificio emblemático para ampliar la FP

La formación profesional también se ha posicionado como una de las asignaturas pendientes para ambas administraciones. El alcalde ha recordado la Consejería de Educación firmó un convenio en 2022 para que se creara un centro integrado de formación profesional en el edificio de la antigua fábrica Ybarra, que ese mismo año había sufrido un incendio. Así, el edil hizo hincapié en la necesidad de ampliar la oferta educativa en una ciudad que "no deja de experimentar crecimiento". "Me gustaría que plasmáramos y lleváramos a la realidad ese convenio firmado entre Esther Cárdenas y el consejero de Educación del momento, hace cuatro años ahora, que era Cardenet".

Por su parte, la consejera puso el acento en la importancia de analizar el sector productivo de la zona para asegurar que el alumnado encontrará empresas cercanas para llevar a cabo su formación práctica. "Lo primero que tenemos que buscar es el sector productivo. Lo estamos haciendo en toda Andalucía y también aquí en Dos Hermanas. Ahora mismo tenemos 50.000 plazas nuevas de formación profesional en este curso". En este sentido, el concejal de Educación destaca, precisamente, la "gran demanda" que tiene Dos Hermanas en el sector del comercio y la logística con los almacenes y sedes de empresas como Amazon, Día o Aldi entre otras.

Un conservatorio profesional, la ampliación de la oferta de formación profesional y la puesta en marcha de la antigua fábrica Ybarra como centro educativo para la formación específica son algunas de las asignaturas pendientes que tiene el municipio y, según el alcalde, las más prioritarias con la Junta de Andalucía.