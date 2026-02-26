El hombre que apuñaló en el cuello a su amigo tras una discusión en un bar de Écija, en busca y captura

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha tenido que suspender la vista que tenía previsto celebrar hoy por incomparecencia del acusado. Al hombre se le imputa un homicidio en grado de tentativa tras clavarle un arma blanca en el cuello a un amigo con el que había tenido una discusión previa en un bar de Écija. El varón se encuentra ahora en busca y captura.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2022 en la localidad astigitana. Según el relato de acusación de la Fiscalía, todo ocurrió después de una pelea en un bar. La víctima y el acusado estaban juntos y el segundo le pidió el teléfono móvil al primero. A raíz de esto se produjo una discusión, momento en el que llegó el hijo de la víctima al local y comenzó una riña. La riña se saldó con lesiones para una parte, con puntos de sutura, y lesiones leves para la otra.

En una segunda fase, el acusado se acercó a casa de la víctima. En el momento en que este le abrió la puerta, le pegó una puñalada en el cuello con un arma blanca. El varón tuvo que ser atendido para salvar su vida.

La Fiscalía ha solicitado para el varón un total de 8 años de prisión. Siete de ellos se solicitan a causa del delito de homicidio en grado de tentativa y otro por ser autor de un delito de lesiones.

Noticias relacionadas

La Audiencia de Sevilla debe fijar ahora una nueva fecha para juzgar este caso tras este desplante. Eso sí, para que se celebre el juicio el acusado debe ser localizado con anterioridad por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o presentarse él mismo.