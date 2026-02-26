Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelco en el tiempoEmbalsesMedallas AndalucíaOposiciones JuntaMaría SerranoQuién es María SerranoMuere Antonio TejeroLínea 3 MetroVirus NiloColapso Sevilla CádizNueva normativa patinetes
instagramlinkedin

Tribunales

El hombre que apuñaló en el cuello a su amigo tras una discusión en un bar de Écija, en busca y captura

No se ha presentado a la vista para juzgar estos hechos, en los que se le acusa de tentativa de homicidio

Imagen de la Policía Nacional en Écija.

Imagen de la Policía Nacional en Écija. / El Correo

Domingo Díaz

Domingo Díaz

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha tenido que suspender la vista que tenía previsto celebrar hoy por incomparecencia del acusado. Al hombre se le imputa un homicidio en grado de tentativa tras clavarle un arma blanca en el cuello a un amigo con el que había tenido una discusión previa en un bar de Écija. El varón se encuentra ahora en busca y captura.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2022 en la localidad astigitana. Según el relato de acusación de la Fiscalía, todo ocurrió después de una pelea en un bar. La víctima y el acusado estaban juntos y el segundo le pidió el teléfono móvil al primero. A raíz de esto se produjo una discusión, momento en el que llegó el hijo de la víctima al local y comenzó una riña. La riña se saldó con lesiones para una parte, con puntos de sutura, y lesiones leves para la otra.

En una segunda fase, el acusado se acercó a casa de la víctima. En el momento en que este le abrió la puerta, le pegó una puñalada en el cuello con un arma blanca. El varón tuvo que ser atendido para salvar su vida.

La Fiscalía ha solicitado para el varón un total de 8 años de prisión. Siete de ellos se solicitan a causa del delito de homicidio en grado de tentativa y otro por ser autor de un delito de lesiones.

Noticias relacionadas

La Audiencia de Sevilla debe fijar ahora una nueva fecha para juzgar este caso tras este desplante. Eso sí, para que se celebre el juicio el acusado debe ser localizado con anterioridad por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o presentarse él mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaén pierde su caseta en la Feria de Sevilla para 2026
  2. Entrenúcleos satura el metro en Olivar de Quintos y Puerta de Jerez prolonga su crisis: 'Será cerrada en muchas más ocasiones
  3. La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentan calles de Pino Montano deterioradas
  4. La Feria de Sevilla pierde una caseta pública y gana dos privadas con el nuevo mapa de 2026
  5. El Instituto Híspalis de Sevilla cerrará sus puertas y obliga a una reorganización de la escolarización en Pino Montano
  6. Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año
  7. Un vecino de Dos Hermanas consigue que le perdonen una deuda de 50.000 euros tras pedir varios créditos 'para gastos familiares
  8. El mapa de la Feria de Sevilla cambia este 2026: la calle Pepe Luis Vázquez se amplía y gana un acceso a Tablada

El hombre que apuñaló en el cuello a su amigo tras una discusión en un bar de Écija, en busca y captura

El hombre que apuñaló en el cuello a su amigo tras una discusión en un bar de Écija, en busca y captura

Obras del Metro de Sevilla: Tussam cambia el recorrido de seis líneas a partir del lunes 2 de marzo

Obras del Metro de Sevilla: Tussam cambia el recorrido de seis líneas a partir del lunes 2 de marzo

Un choque entre dos coches en la avenida de las Razas provoca grandes retenciones en la Palmera

La Diputación pide al alcalde de Sevilla que salve la caseta de Jaén de la Feria: "Es el punto de encuentro de los jiennenses"

La Diputación pide al alcalde de Sevilla que salve la caseta de Jaén de la Feria: "Es el punto de encuentro de los jiennenses"

Sevilla acoge un concurso de guisos con un fin benéfico: apoyar comedores sociales "en un momento muy delicado"

Sevilla acoge un concurso de guisos con un fin benéfico: apoyar comedores sociales "en un momento muy delicado"

Las multas de 500 euros a los patinetes arrancan el lunes en Sevilla tras una semana de avisos

La Diputación de Sevilla adelanta y amplía su campaña frente al virus del Nilo ante la previsión de un aumento de mosquitos en 2026

La Diputación de Sevilla adelanta y amplía su campaña frente al virus del Nilo ante la previsión de un aumento de mosquitos en 2026

La Diputación de Sevilla invertirá 25 millones en un plan urgente de reparaciones y mejoras en calles, colegios o parques de la provincia

La Diputación de Sevilla invertirá 25 millones en un plan urgente de reparaciones y mejoras en calles, colegios o parques de la provincia
Tracking Pixel Contents