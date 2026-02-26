Juanma Moreno y Javier Fernández se enfrentan por el IES Hispalís de Pino Montano: si no hay acuerdo, el lunes será excluido de la escolarización

La crisis abierta en la comunidad educativa de los barrios sevillanos de Pino Montano y Miraflores por el anuncio del cierre del IES Hispalis ha dado un nuevo giro este jueves. La Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla se han responsabilizado mutuamente de la pérdida de este centro público y al mismo tiempo se han lanzado ofertas de última hora para salvar el IES de Secundaria aunque sea a costa de retrasar o modificar el gran proyecto planteado por la institución provincial para construir un gran complejo en el barrio con una amplia residencia de estudiantes, piscina y una biblioteca. El límite es el lunes 2 de marzo, fecha en la que se abre el proceso de escolarización y en la que por primera vez no podrán inscribirse nuevos alumnos en este centro obligando a ampliar las unidades en los otros dos institutos de la misma zona.

El cierre del instituto era una decisión planteada por la Diputación, titular del inmueble, ante su deterioro progresivo y aceptada por la Consejería de Desarrollo Educativo que no planteó ningún inconveniente. Pero en los últimos días se han sucedido las protestas, especialmente contundentes el pasado miércoles. De ahí que ambas instituciones hayan revisado sus planteamientos y hayan puesto encima de la mesa alternativas.

La propuesta de la Junta de Andalucía, expresada por la consejera de Educación, Carmen Castillo, en el Parlamento autonómico implica paralizar y retrasar cualquier decisión sobre el futuro del IES: "Si el presidente de la Diputación ofrece mañana mantener la situación actual y renovar el convenio, este lunes mismo se abre la escolarización con este instituto dentro para que puedan entrar nuevos alumnos. El problema es que no quiere". Justo antes de estas palabras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reprochó al PSOE su actuación con este instituto: "Es incoherente decir que se defienden los servicios públicos pero luego se cierra un instituto en Pino Montano".

La Diputación pide una reunión urgente

En respuesta a estos planteamientos, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, ha solicitado una reunión urgente al presidente de la Junta para buscar una solución para el instituto. “La Diputación de Sevilla lleva años asumiendo competencias que son de la Junta y manteniendo íntegramente el centro y su profesorado, un hecho que constituye una anomalía competencial que hay que corregir”, ha explicado Fernández.

El presidente de la Diputación planteará en esa reunión la propuesta de ceder a la Junta de Andalucía el edificio para su completa remodelación o un terreno para que el Gobierno andaluz construya un nuevo instituto. "Ambas opciones son “decisión y responsabilidad de Moreno Bonilla”, ha manifestado Fernández.

El cierre progresivo para un nuevo proyecto deportivo y cultural

Si no hay acuerdo entre ambas administraciones, el instituto no entrará en la oferta de escolarización de Sevilla para el próximo curso. No podrán ingresar nuevos alumnos aunque sí repetirán los que se encuentran en segundo, tercero, cuarto o FP. Se trata así de un cierre progresivo. Para paliar el déficit de plazas que va a generar esta medida (son dos líneas las afectadas), la Junta de Andalucía plantea habilitar plazas extra en los dos institutos públicos más cercanos. "Nuestra competencia es garantizar la escolarización y eso está asegurado".

El planteamiento de la Diputación toma como punto de partida que el edificio está tan deteriorado que no está en condiciones para la continuidad de la actividad educativa durante los próximos años. Por este motivo, dentro de sus competencias, se plantea una remodelación del espacio con una inversión de treinta millones de euros para convertirlo en una gran residencia universitaria con 500 plazas, nuevas instalaciones deportivas, incluida una piscina, y equipamientos culturales como una biblioteca.