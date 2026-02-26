El mapa con los 30 restaurantes de Bollullos de la Mitación para no perderte nada en la 'Ruta de la Tapa y el Mosto'

Una treintena de tapas de todas las especialidades, sabores y elaboraciones acompañadas por el mejor mosto del territorio. Esto es lo que se podrá disfrutar desde este jueves hasta el 8 de marzo en Bollullos de la Mitación en su X Ruta de la Tapa y el Mosto.

Una cita que convertirá el municipio hispalense en el epicentro gastronómico del Aljarafe a través de las diversas creaciones de 30 bares, restaurantes y cafeterías de la localidad, que incluirán tanto los bocados más tradicionales como las técnicas más innovadoras.

Este evento que rinde tributo al sabor y la tradición de las tapas y el mosto de Bollullos de la Mitación estará disponible desde este 26 de febrero hasta el 8 de marzo en una iniciativa que busca poner en valor uno de los grandes atractivos del municipio, la tradición del mosto, y su excelencia gastronómica.

30 establecimientos y premios para el público

Para esta décima edición, la Ruta de la Tapa y el Mosto contará con 30 establecimientos que elaborarán una tapa creada especialmente para la ocasión, que será evaluada tanto por el jurado profesional como el jurado popular.

En el caso de la ciudadanía, podrán puntuar del 0 a 10 la presentación, elaboración, calidad y cantidad de cada tapa a través de su 'Tapaporte' que, una vez sellado en un mínimo de tres negocios, les permitirá acceder a un sorteo de diferentes premios.

Entre ellos, se encuentran una noche para dos personas en un hotel de 5 estrellas, almuerzos o cenas para dos personas, una tablet, una visita a una bodega con cata de vinos, un paseo por el río Guadalquivir, un circuito termal en un spa, un circuito de tirolinas en el Bosque Suspendido, una freidora de aire o un televisor de 40 pulgadas, entre otros.

El Tapaporte se puede presentar en los buzones del Ayuntamiento de Bollullos, el Centro de Formación para el Empleo y la Empresa, la Biblioteca Municipal 'Cosmos' y los establecimientos adheridos. También pueden hacerlo por correo electrónico escaneando y fotografiando el Tapaporte y enviándolo al correo rutadelatapa@bollullosm.com.

Tapas entre 3 y 4 euros

Las tapas de cada uno de los 30 bares y restaurantes participantes tendrán un precio de entre 3 y 4 euros. Los establecimientos que formarán parte de la X Ruta de la Tapa y el Mosto son Bar Cervecería La Entrada y su ravioli de secreto, Bar Hogar del Pensionista y sus croquetas de roquefort con nueces, y la Bodega El Caimán y sus espinacas con garbanzos.

Junto a estos se encuentran la Bodega El Rumbo y la pastela marroquí, Bodega El Soguero y su gofre de carrillada y queso Payoyo, Bodega La Escalera y la pringaíta andaluza, Casa Mateo y el capote de carrillada, Casa Paloma y el potaje del Chati, y la Cervecería Cuna y el muffin de alcachofa con mousse de anchoa y crujiente de kikos.

Los asistentes también podrán acudir a la Cervecería No Te Digo Ná y probar su brioche de carrillada ibérica, puerro y cabra; Club La Juliana y el pan bao de rabo de toro, Döner Kebab y su pollo aliñado, La típica Tapas y Copas y su tapa de 'Aquí manda Bollullos, y el plato habla solo', Pizz@rius y su miniburguer 'La Maquinaria', o la Pizería Martino y su 'pringBurguer Martino'.

En el listado también se encuentran San Tomás y su lingote de atún con ajoblanco y langostinos al ajillo, Taberna Manolito y su papa preñá, Comidas para llevar Cuatrovitas y su empanada de carne mechá con mojo picón, La Marisma con sus croquetas La Marisma y Los Camperos con sus chicharrones.

A estos se suman los establecimientos de café y copas como Café y copas La Ilusión y su tostada 'La Ilusión', la Cafetería Café y Alma y su café más porción de tarta; la Cafetería El Doña y su tarta chocogalleta con café; la Cafetería Plaza del Verdeo y su tostada especial de la casa Plaza del Verdeo, Calentitos Familia Moreno y su mini churro pizza; Freak Show y sus combinados y chupitos; Ohana Copas-Doña Copas y sus cocktail, Plaza Café y el 'Pecado Triple de la Plaza'; Pub Coyote y su vodka del Coyote; y la Xurrería Xurros con Alma y su porrita con sirope y chocolate.

Y para poder trasladarse de un lugar a otro, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los participantes un tren turístico totalmente gratuito que recorrerá la ruta durante los fines de semana.