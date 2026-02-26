Maydaa Aboelndr, la becaria egipcia de la Universidad de Sevilla que enseña español a través de la Liga de fútbol

El flamenco no solo se baila, también se siente, y a veces, transforma vidas. La de Maydaa Aboelndr es prueba de ello. Nacida en El Cairo hace 39 años, se interesó por el aprendizaje del español a los 16, rendida ante el ritmo y la pasión de este arte. Hoy, más de dos décadas después, ese mismo amor le ha traído hasta Sevilla, la ciudad que un día visitó, que nunca pudo olvidar y a la que siempre quiso volver: "Me enamoré de ella, quería seguir mis clases de baile de flamenco aquí y pude volver y no dudé en hacerlo", comparte la estudiante que llegó a la capital andaluza hace cinco meses.

Ese regreso, sin embargo, no es solo sentimental. Es también académico y lleno de futuro. La Universidad de Sevilla la acoge ahora como beneficiaria de Learn África, el programa de movilidad académica para mujeres africanas impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Fundación Mujeres, con el que la institución sevillana colabora activamente. Este años, cursará el Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en la Facultad de Filología, en el Rectorado, respaldada por una beca que cubre su estancia y formación en España.

Aboelndr ejerció como profesora de español en el Instituto Cervantes de El Cairo, donde encontró en la Liga española de fútbol una herramienta pedagógica de primer orden. La joven señala que en su país el fútbol español ha disparado el interés por el idioma en la región. "La gente está loca por La Liga, y yo la utilizaba para enseñar, para que el contenido fuera atractivo para los estudiantes", añade.

El español como ventana al mundo árabe

Para Aboelndr, el español no es solo una lengua, es una llave que abre puertas a un universo cultural inmenso: "A través del español conocí un país con mucha historia y cultura muy atractiva". Una riqueza cultural que, según Aboelndr, se aprecia en su país y, en general, en el mundo árabe. "El número de personas que quieren aprender español en Egipto y en el mundo árabe es muy grande", asegura la estudiante. Egipto es un país muy turístico y, como tal, los visitantes españoles han contribuido a despertar la curiosidad por nuestra lengua. Aboelndr lo vivió en primera persona cuando trabajó como azafata en El Cairo: "Me contrataron porque sabía español, ya que muchos turistas españoles viajan a Egipto".

El balance de más de veinte años con el español no deja lugar a dudas: "Agradezco a la vida que estudié español porque me cambió la vida para mejor". Learn África nació hace 13 años con una convicción clara: "El español puede ser una palanca de desarrollo educativo y profesional para las mujeres africanas" aseguran desde la organización.