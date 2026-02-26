Las multas de 500 euros a los patinetes arrancan el lunes en Sevilla tras una semana de avisos

Las sanciones por incumplir la nueva normativa de patinetes eléctricos en Sevilla comenzarán a aplicarse de forma generalizada a partir del próximo lunes, después de varios días centrados en una labor informativa. Así lo ha confirmado esta mañana el alcalde, José Luis Sanz, al explicar que la Policía Local mantendrá durante lo que queda de semana un enfoque flexible para “seguir informando” a los usuarios que aún desconocen la ordenanza.

Según detalló el regidor, la actuación ya se puso en marcha este martes con un primer balance de carácter preventivo: “Ayer se informó aproximadamente a 200 usuarios de patinetes”, señaló. Sanz subrayó que la Policía Local cuenta con “formación específica” y recordó que estas campañas no parten de cero, ya que en ocasiones anteriores se habían realizado acciones similares de concienciación.

El alcalde justificó la entrada en vigor de la normativa en términos de seguridad vial y sanitaria. “Lo que pretende fundamentalmente esta ordenanza es dotar de mayor seguridad al usuario del patinete y dotar de mayor seguridad al peatón”, afirmó, aludiendo a datos que, según explicó, manejan tanto las estadísticas municipales como los servicios de Urgencias de los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena. “Desgraciadamente casi todo lo que llegaba últimamente a urgencias eran usuarios de patinetes o peatones que habían tenido algún accidente con algún patinete”, añadió.

La ordenanza busca, según el alcalde, proteger al conductor del patinete “con más medios” —como casco y chaleco, entre otros elementos— y reforzar la seguridad del peatón. En cuanto al régimen sancionador, Sanz puntualizó que ya se está multando “en los casos graves”, pero que será a partir del lunes cuando se pase de la fase pedagógica a la aplicación plena. “Será flexible en lo que queda de semana y se empezará ya el lunes; el lunes se dejará de informar”, remarcó.