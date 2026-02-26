Lo que está naciendo en el solar de la Torre Mapfre: así son los pisos de 680.000 euros que ya se construyen en Triana

Casi 70 nuevas viviendas de lujo formarán parte del paisaje de Triana. La Torre Mapfre, levantada por la aseguradora en este barrio sevillano en 1990, colapsó en julio de 2024. Desde entonces comenzaron los trabajos de demolición y sobre sus escombros están en marcha las obras para levantar dos edificios contiguos que forman parte de la promoción Habitat Itálica, lanzada por Habitat Inmobiliaria. Estos pisos, concretamente 69 viviendas, tienen un precio base de 680.000 euros en adelante y cuentan con uno a cuatro dormitorios, incluyendo zonas comunes, piscina, gimnasio y sala comunitaria.

La promotora describe este residencial, que tiene la firma de ORFILA 11 arquitectos, como alojamientos con "espacios luminosos, salones amplias, cocinas completamente equipadas y terrazas con vistas espectaculares", que combinan "modernidad, funcionalidad y estética". También se destaca que respetan el medio ambiente, con materiales con aislamiento térmico, paneles solares, y técnicas de ahorro eneergético.

Estos nuevos pisos también cuentan con garaje y trastero en cada vivienda, y formarán parte de una urbanización con piscina comunitaria, gimnasio completamente equipado y un salón comunitario en el que la promotora asegura que se podrán celebrar eventos, reuniones familiares y desconectar con los vecinos. "Esta promoción ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de las familias actuales, combinando espacios funcionales y modernos con áreas comunes que fomentan el bienestar y la convivencia", desarrolla.

Habitat Inmobiliaria también destaca que el hecho de contar con garaje marca la diferencia por la escasez de aparcamiento en un barrio con pocas plazas y alta demanda; o su conexión a 5 minutos del Centro Comercial Torre Sevilla, a 15 minutos de la calle Betis, o cerca de la SE-30, la A-49, y las líneas de autobús 5, 6, 43 y C-1.

Las cuatro plantas que quedaban por demoler de un edificio en obras en el barrio de Triana de Sevilla se han derrumbado esta tarde y ha resultado afectado el aparcamiento de un bloque contiguo, en un suceso en el que no se han producido heridos. / RAÚL CARO / EFE

Estas viviendas se suman a las que se van a construir a pocos minutos, en el solar de Chapina que ha adquirido el grupo ABU. Allí ya ha puesto su imagen en torno al muro que la separa de la calle y ha abierto un registro de consultas para aquellos interesados en adquirir una de las viviendas que se construirán y que serán de renta libre y de alto nivel. En la descripción de la promoción ya se publicitan como "viviendas exclusivas frente a Torre Sevilla con piscina comunitaria y zonas verdes en su gran patio central".

Además, en Los Remedios, en la calle Graham Bell, también está previsto un bloque residencial bajo el nombre 'Residencial Parque de los Príncipes', promovido por Nodis Living, para 110 viviendas plurifamiliares con garajes y trasteros, distribuidas en una torre de doce plantas sobre rasante y dos sótanos subterráneos. Se construye en la superficie del antiguo edificio de Telefónica.

El derrumbe de la Torre Mapfre en 2024

El 1 de julio se produjo el colapso del que fuera edificio de Mapfre en Triana, aunque en un primer momento no se encontró una causa del derrumbre y se tuvo que abrir una investigación y convocar una mesa de diálogo en la que estuvieron representadas todas las partes implicadas para buscar soluciones a los problemas derivados del derrumbe y arreglar, entre otros, los desperfectos en el edificio colindante.

Se cayeron en total las seis plantas que quedaban por demoler del edificio y resultó afectado el aparcamiento de un bloque contiguo, sin que se produjeran heridos. De hecho, se encontraba en la fase final de los trabajos de demolición de un edificio que albergaba oficinas y que estaba siendo destruido precisamente para construir las viviendas. La torre había sido, desde finales de mayo de 2024, perimetrada por vallas que había colocado la empresa navarra Erri Berri Demolición, responsable de demoler el edificio formado por tres volúmenes.

La Torre Mapfre fue levantada a la par que la mayoría de los pabellones de la Expo 92 de Sevilla, con una altura de 12 plantas, y albergó las oficinas de Mapfre hasta noviembre de 2023, cuando fueron derivadas poco a poco a la Isla de la Cartuja.