Vuelco en el tiempoEmbalsesMedallas AndalucíaOposiciones JuntaMaría SerranoQuién es María SerranoMuere Antonio TejeroLínea 3 MetroVirus NiloColapso Sevilla CádizNueva normativa patinetes
Obras en Sevilla: así afectarán los cortes de tráfico en Menéndez Pelayo, Luis Montoto y Eduardo Dato desde el 1 de marzo

Del 3 al 5 de marzo, la segunda fase de las obras de reasfaltado en Sevilla afectará a la avenida Menéndez Pelayo, Luis Montoto y Eduardo Dato, entre otras

Corte total desde este domingo de la calle Demetrio de los Ríos por obras de reasfaltado

Corte total desde este domingo de la calle Demetrio de los Ríos por obras de reasfaltado / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el corte total de la calle Demetrio de los Ríos a partir del domingo 1 de marzo debido a obras de reasfaltado, una actuación que se desarrollará en varias fases y que afectará a importantes vías del entorno como Menéndez Pelayo, Luis Montoto y Eduardo Dato.

Según ha informado el Consistorio en una publicación en redes sociales, la primera fase se extiende hasta el martes 3 de marzo y afecta a la avenida Menéndez Pelayo, calle General Ríos, Rastro, Bartolomé Medina y José María Moreno Galván. La intersección bajo el puente con Juan de Mata Carriazo / José María Moreno Galván permanecerá habilitada en todo momento.

Asimismo, la calle Alejo Fernández queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes. Durante este periodo se habilita cambio de sentido calle Alejo Fernández, tramo Atanasio Barrón - Menéndez Pelayo, para dar salida a los vecinos de la zona.

En esta línea, se garantiza la entrada y salida de vehículos del Servicio de Extinción de Incendios, "bien desde el mismo Parque o bien bajo el tablero del Puente".

Segunda fase de las obras de reasfaltado

Tras finalizar esta fase, del 3 al 5 de marzo se llevaran a cabo las actuaciones en la avenida Menéndez Pelayo, avenida de la Florida y Luis Montoto. También se verá afectada la calle Juan de Mata Carriazo, Demetrio de los Ríos (auxiliar bajo el Puente) y la avenida Eduardo Dato.

En este sentido, la avenida Eduardo Dato sentido centro, se queda en "fondo de saco" a partir de su intersección con la avenida de la Buhaira, con acceso únicamente a residentes. También la calle Fuente Ovejuna queda en "fondo de saco" a partir de la calle Chaves Nogales, con acceso únicamente a residentes.

