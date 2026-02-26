Obras en Sevilla: así afectarán los cortes de tráfico en Menéndez Pelayo, Luis Montoto y Eduardo Dato desde el 1 de marzo
Del 3 al 5 de marzo, la segunda fase de las obras de reasfaltado en Sevilla afectará a la avenida Menéndez Pelayo, Luis Montoto y Eduardo Dato, entre otras
El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el corte total de la calle Demetrio de los Ríos a partir del domingo 1 de marzo debido a obras de reasfaltado, una actuación que se desarrollará en varias fases y que afectará a importantes vías del entorno como Menéndez Pelayo, Luis Montoto y Eduardo Dato.
Según ha informado el Consistorio en una publicación en redes sociales, la primera fase se extiende hasta el martes 3 de marzo y afecta a la avenida Menéndez Pelayo, calle General Ríos, Rastro, Bartolomé Medina y José María Moreno Galván. La intersección bajo el puente con Juan de Mata Carriazo / José María Moreno Galván permanecerá habilitada en todo momento.
Asimismo, la calle Alejo Fernández queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes. Durante este periodo se habilita cambio de sentido calle Alejo Fernández, tramo Atanasio Barrón - Menéndez Pelayo, para dar salida a los vecinos de la zona.
En esta línea, se garantiza la entrada y salida de vehículos del Servicio de Extinción de Incendios, "bien desde el mismo Parque o bien bajo el tablero del Puente".
Segunda fase de las obras de reasfaltado
Tras finalizar esta fase, del 3 al 5 de marzo se llevaran a cabo las actuaciones en la avenida Menéndez Pelayo, avenida de la Florida y Luis Montoto. También se verá afectada la calle Juan de Mata Carriazo, Demetrio de los Ríos (auxiliar bajo el Puente) y la avenida Eduardo Dato.
En este sentido, la avenida Eduardo Dato sentido centro, se queda en "fondo de saco" a partir de su intersección con la avenida de la Buhaira, con acceso únicamente a residentes. También la calle Fuente Ovejuna queda en "fondo de saco" a partir de la calle Chaves Nogales, con acceso únicamente a residentes.
- Jaén pierde su caseta en la Feria de Sevilla para 2026
- Entrenúcleos satura el metro en Olivar de Quintos y Puerta de Jerez prolonga su crisis: 'Será cerrada en muchas más ocasiones
- La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentan calles de Pino Montano deterioradas
- La Feria de Sevilla pierde una caseta pública y gana dos privadas con el nuevo mapa de 2026
- El Instituto Híspalis de Sevilla cerrará sus puertas y obliga a una reorganización de la escolarización en Pino Montano
- Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año
- Un vecino de Dos Hermanas consigue que le perdonen una deuda de 50.000 euros tras pedir varios créditos 'para gastos familiares
- El mapa de la Feria de Sevilla cambia este 2026: la calle Pepe Luis Vázquez se amplía y gana un acceso a Tablada