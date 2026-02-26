Rubén Blades, Fatboy Slim, Mora y Omar Courtz, nuevas confirmaciones del Icónica Santalucía Sevilla Fest

Rubén Blades, Omar Courtz, Fatboy Slim y Mora. Estas son las nuevas confirmaciones del Icónica Santalucía Sevilla Fest, que en este 2026 celebra ya su sexta edición. "Son cuatro nuevos artistas para un cartel que está entre los mejores a nivel europeo", ha asegurado este jueves Javier Esteban, director de este festival de música, durante la presentación oficial del evento, que ha acogido el hotel CoolRooms.

"Hemos conseguido que todos los apasionados de la música miren hacia aquí, hacia Sevilla. Y vamos a seguir trabajando juntos para que todos vayamos y disfrutemos de la plaza más bonita de la ciudad, la plaza de España", ha recalcado Esteban. La demanda de sus próximos conciertos así lo atestigua: a finales de febrero ya se han vendido "más de 200.000 entradas", según datos de la organización. "Para poner en contexto esta cifra: en 2025, a estas alturas llevábamos 115.000".

"Los festivales están en un momento de bajada, y nosotros estamos en pleno crecimiento. Tenemos estimada una asistencia total por encima de las 350.000 personas este año. De ser así, nos colocaríamos entre los mayores festivales de España a nivel general", ha señalado Javier Esteban, que ha cifrado el impacto económico de esta edición "en unos 202 millones de euros".

"Cuando empezamos, los grandes conciertos de la ciudad conseguían atraer solo a un 8% de público sevillano. Nosotros hemos luchado contra eso, y a día de hoy los espectadores del Icónica Santalucía Sevilla Fest proceden en un 67% de nuestra provincia", ha resaltado ante los medios. "Hemos conseguido que nuestros vecinos no tengan que ir a Madrid o Barcelona para ver a sus artistas favoritos".

En palabras del CEO de la productora Green Cow Music, "este 2026 ha salido todo muy bien". "El objetivo ahora es seguir consolidando un proyecto que está en boca de todos", ha declarado Esteban en la presentación del festival, que arranca el próximo 4 de junio con un concierto de Aitana. "Desde 2022, Sevilla es la tercera provincia que más factura de España en música, y eso es un orgullo para nuestra tierra".