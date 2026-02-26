Plan de emergencia en San Jacinto antes de Semana Santa: la caída de árboles por el temporal obliga a talar otros ocho ejemplares

Actuación de urgencia en la calle San Jacinto y la plaza Cerámicas Mensaque antes de que llegue Semana Santa. El Ayuntamiento de Sevilla, tras estudios y evaluaciones técnicas realizadas por los profesionales de Parques y Jardines, ha tomado la decisión de ejecutar apeos puntuales en siete ejemplares de Tipuana tipu y de un árbol totalmente dañado y sin copa en la calle San Jacinto después de haber evaluado individualmente cada uno. Esta intervención llega después de la caída de varios árboles y ramas en esta vía de Triana. Según ha informado el Consistorio, la sustitución de los ejemplares se programará en la próxima campaña de plantaciones.

En la calle San Jacinto, los técnicos han detectado un incremento de la inclinación del tronco, afecciones en el sistema radicular y copas formadas por rebrotes epicórmicos con inserciones estructuralmente débiles sobre antiguos cortes degradados. Estos ejemplares estaban supervisados y sometidos a seguimiento periódico por los inspectores de riesgo del Servicio, y fueron revisados y podados entre octubre y noviembre de 2025 mediante poda selectiva ejecutada por especialistas, dentro de la planificación ordinaria de mantenimiento.

Tras las últimas evaluaciones técnicas, la revisión se intensificó a raíz del episodio registrado el pasado 13 de febrero, cuando un ejemplar de Tipuana tipu se partió debido a fuertes rachas de viento que superaron los 90 km/h. El árbol estaba sano y tenía todas sus revisiones reglamentarias al día. Su rotura se debió a su ubicación próxima a los arcos de la antigua fábrica de aviación, donde se genera un efecto de “túnel de viento” que lo dejó especialmente expuesto, provocando la fractura por su cruz principal.

El delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, inspecciona el estado de los árboles de San Jacinto / Ayuntamiento de Sevilla

A partir de ese suceso, los técnicos realizaron una revisión exhaustiva de toda la alineación para analizar posibles situaciones de “desadaptación”, es decir, la pérdida de protección natural entre ejemplares tras la caída de árboles o ramas que puede dejar a otros más expuestos al viento. Esa evaluación complementaria es la que ha motivado las decisiones de apeo ahora anunciadas.

En un entorno de elevada densidad peatonal y tránsito rodado, cuando la probabilidad de fallo estructural no puede reducirse a niveles aceptables con nuevas actuaciones de mantenimiento, el riesgo se considera no asumible desde el punto de vista de la seguridad pública, lo que obliga a actuar de forma preventiva. Tras esta actuación, la delegación de Parques y Jardines trabajará conjuntamente con la Gerencia de Urbanismo para abordar la reparación de las aceras deterioradas por el levantamiento provocado por el crecimiento radicular.

En la plaza Cerámicas Mensaque, la intervención afecta a diez ejemplares de Platanus sp. que han registrado en los últimos años episodios repetidos de caída de ramas de cierto porte, así como interferencias con fachadas y mobiliario urbano. Estos incidentes reiterados -acumulados en el tiempo y no aislados- han evidenciado un comportamiento estructural problemático en un espacio que cuenta, además, con zona biosaludable y área de juegos infantiles, incrementando la exposición de personas. Tras el estudio técnico individualizado de cada ejemplar, se ha considerado necesario proceder a su apeo para eliminar ese riesgo acumulado.

El Ayuntamiento repondrá los árboles

En cuanto a las reposiciones, en San Jacinto la sustitución de los ejemplares se programará en la próxima campaña de plantaciones, con la elección de especies más adecuadas al espacio disponible, al comportamiento radicular y a las condiciones específicas del entorno. En la plaza Cerámicas Mensaque, la reorganización de los marcos de plantación permitirá implantar nuevo arbolado, en la presente campaña, con una planificación más adecuada, minimizando futuros conflictos con fachadas y equipamientos.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "cuando las evaluaciones técnicas lo exigen por seguridad, intervenimos. Actuar ante un riesgo concreto y ampliar la masa verde no son políticas contradictorias. Estamos desarrollando la campaña de plantación más ambiciosa de los últimos años, con una previsión de hasta 6.511 nuevos árboles en la campaña 2025-2026 y 16.500 ejemplares en tres años, además de más de 14.800 arbustos en todos los distritos".