Más de 1.700 plantas de marihuana incautadas en Aguadulce tras la detención de cuatro personas por tráfico de drogas
Los detenidos en Aguadulce, acusados de tráfico de drogas y otros delitos, cultivaban marihuana en varios inmuebles, donde la Agencia Tributaria ha intervenido más de 1.700 plantas
Cuatro personas han sido detenidas en Aguadulce tras una operación que ha permitido desmantelar varios cultivos de marihuana bajo techo e intervenir más de 1.700 plantas de cannabis, además de 5.000 euros en efectivo, según ha informado este viernes la Agencia Tributaria.
Los detenidos están acusados de delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas, y según detalla la Agencia Tributaria en un comunicado, la operación comenzó tras recibir diferentes informaciones a través de las cuales los agentes pudieron ubicar cuatro inmuebles donde presuntamente se estaba cultivando marihuana.
En los registros autorizados por un juzgado de Estepa, se han intervenido más de 1.700 plantas de marihuana, una escopeta del calibre 12 y más de 5.000 euros en efectivo.
Igualmente, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se ha incautado de útiles y herramientas propias en la elaboración y cultivo de la plantación, quienes han procedido a retirar las instalaciones eléctricas utilizadas de manera fraudulenta para el cultivo en las viviendas.
Tanto las cuatro personas detenidas como todo el material incautado han pasado ya a disposición de la autoridad judicial competente.
