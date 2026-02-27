Arranca la temporada de cruceros en Sevilla con la llegada del Azamara Journey: "La entrada por el Guadalquivir es una experiencia única"

El primer crucero de la temporada ya ha llegado a Sevilla. Azamara Journey atracó en la tarde de este jueves con 670 pasajeros en el muelle de Las Delicias, alrededor de un mes antes en comparación con el pasado año. En total, se sucederán hasta 90 escalas entre otras compañías que llegarán a Sevilla hasta el próximo mes de diciembre. La autoridad portuaria adjudicó un contrato a la unión empresarial Global Ports and Ocean Platform Marinas Sevilla, para la ampliación de la terminal actual y la construcción de una nueva en Tablada que estará operativa en un lustro.

Alrededor de las seis de la tarde de este jueves, el Azamara Journey llegó a Sevilla tras pasar por el Puente de las Delicias, que tuvo que cerrarse al tráfico por su apertura. Se trata de un buque de 180 metros de eslora y casi 26 de manga, que permanecerá sobre el Guadalquivir hasta este sábado cuando partirá hacia Lisboa. El Azamara pasará por la ciudad hasta en tres ocasiones más a lo largo del año, que se sumará a las 90 escalas en total que realizarán todas las compañías hasta finales de este año.

"Puedes enganchar un crucero con otro y vivir aquí dando la vuelta al mundo"

"Lo interesante es que como cliente puedes enganchar un crucero con otro y si quieres vives aquí y das la vuelta al mundo", ha apuntado el capitán del barco, Antonio Toledo. El Azamara ha venido, en esta ocasión, del Océano Índico tras pasar por Tanzania, Kenia, Madagascar, República Sudafricana, etc. Ahora se dirigirá a Lisboa y posteriormente se dirigirá hacia el Mediterráneo para finalizar luego en Canadá en el mes de diciembre.

El capitán del crucero Azamara Journey en Sevilla / Álvaro García-Arévalo

Los clientes de este crucero proceden de diversos países, aunque principalmente son americanos. En segundo lugar estarían los británicos, seguidos de australianos, canadienses, y luego una mezcla de nacionalidades europeas. El capitán ha catalogado la localización de espectacular: "La subida del río, la entrada pasando por el Puente de Las Delicias y atracar justo aquí en el centro hace que se vayan encantados". Toledo ha coincidido en señalar que el ambiente de la ciudad, con sus tapas y la riqueza histórica y patrimonial de Sevilla hace que sea "un punto muy destacado" de los cruceros que opera la compañía Almazara.

La nueva terminal de Tablada estará lista en cinco años

A finales del pasado año, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) aprobó la adjudicación para la gestión de la terminal a favor de Global Ports and Ocean Platform Marinas Sevilla. Invertirán más de 5 millones de euros destinados, principalmente, al desarrollo de una nueva terminal en Tablada, que acogerá entonces todos los cruceros que realicen escala en la ciudad. "Esperemos que esto nos coloque también en los mercados del luxury para que vengan más barcos de tamaño medio con clientes de mucho poder adquisitivo", ha sostenido el presidente del Puerto de Sevilla, Rafael Carmona.

De igual forma, se invertirán 700.000 euros para la reforma de la terminal del muelle de Las Delicias para que el desembarco de pasajeros y el retorno al buque sea de una manera "mucho más rápida de lo que actualmente tienen", ha destacado la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno. Por tanto, se incorporarán más escáneres ya que ahora solo existe uno que obliga a ralentizar mucho la subida y bajada de pasajeros.

No obstante, el fin es derivar todos los cruceros a la nueva terminal de Tablada, dejando la actual de Las Delicias solo para el atraco de yates y megayates. El objetivo es que se convierta en un lugar de "estancia permanente", donde vengan los yates y megayates a hibernar y mantengan aquí esos barcos.

Récord de viajeros: hasta 23.800 en 2025

Es el cuarto año consecutivo que Almazara inaugura la temporada de cruceros en el Puerto de Sevilla, aunque este 2026 se ha adelantado casi un mes. El objetivo es acabar con la estacionalidad y dotar de mayor continuidad a este tipo de viajes, que en 2026 se prolongará hasta el 29 de diciembre. Los datos respaldan el nuevo calendario. El presidente Carmona ha destacado las buenas cifras del pasado año: "batimos el récord de pasajeros, estuvieron en torno a 23.800, las escalas para los siguientes años están subiendo".

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, junto al capitán del Azamara Journey y el presidente del Puerto de Sevilla / Álvaro García-Arévalo

El turismo de cruceros es un sector del negocio portuario al alza que "demanda experiencias únicas, como la singularidad de llegar a Sevilla a través de la travesía por el Guadalquivir”, ha apuntado el presidente. De igual manera, ha señalado que los ingresos de los cruceros en el puerto "no tienen un peso significativo", porque el impacto real está en el consumo y el abastecimiento.

Por su parte, la delegada de Turismo ha coincidido en apuntar el impacto positivo de los cruceros en la capital: "Es importante el consumo a nivel de los comercios y la gastronomía". Igualmente, ha destacado la buena coordinación entre el Gobierno municipal y la autoridad portuaria para la obtención de este tipo de cruceros de "alto valor" con viajeros de gran poder adquisitivo que llegan a la ciudad en estas escalas.