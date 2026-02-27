Dos arrestados tras desmantelar un punto de droga en Pilas

Al menos dos personas han sido detenidas en una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Pilas (Sevilla), donde se ha desmantelado un punto de distribución de drogas que abastecía tanto al municipio como a los pueblos del entorno.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, se trata de una operación de la Guardia Civil en la que ha participado la Policía Local, en la que se ha llevado a cabo la entrada y registro en un domicilio de la localidad.

La intervención ha servido para incautar diversas sustancias estupefacientes, así como otros efectos relacionados con el narcotráfico.

La operación continúa abierta, de modo que no se descartan nuevas detenciones.