Dos arrestados tras desmantelar un punto de droga en Pilas
Tras la intervención en Pilas, la Guardia Civil ha conseguido desmantelar un punto de distribución de drogas que abastecía a la localidad sevillana y a las poblaciones cercanas
Al menos dos personas han sido detenidas en una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Pilas (Sevilla), donde se ha desmantelado un punto de distribución de drogas que abastecía tanto al municipio como a los pueblos del entorno.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, se trata de una operación de la Guardia Civil en la que ha participado la Policía Local, en la que se ha llevado a cabo la entrada y registro en un domicilio de la localidad.
La intervención ha servido para incautar diversas sustancias estupefacientes, así como otros efectos relacionados con el narcotráfico.
La operación continúa abierta, de modo que no se descartan nuevas detenciones.
- Jaén pierde su caseta en la Feria de Sevilla para 2026
- La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentan calles de Pino Montano deterioradas
- La Feria de Sevilla pierde una caseta pública y gana dos privadas con el nuevo mapa de 2026
- El Instituto Híspalis de Sevilla cerrará sus puertas y obliga a una reorganización de la escolarización en Pino Montano
- Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año
- Pino Montano tendrá nueva piscina, biblioteca y una residencia universitaria de 500 plazas tras el cierre del IES Hispalis
- El mapa de la Feria de Sevilla cambia este 2026: la calle Pepe Luis Vázquez se amplía y gana un acceso a Tablada
- Entrenúcleos satura el metro en Olivar de Quintos y Puerta de Jerez prolonga su crisis: 'Será cerrada en muchas más ocasiones