La bajada de la ratio a 22 alumnos apenas afecta a los colegios Sevilla: sólo se queda con el 9% de las nuevas aulas en Andalucía

Tan solo el 9,2% de las aulas nuevas para el curso 2026/2027 estarán en Sevilla. Es, junto a Huelva, la provincia menos beneficiada por la aprobación de la bajada de la ratio en el segundo ciclo de Infantil. A principios de año, la Consejería de Educación hacía oficial en BOJA un anuncio muy esperado por parte del colectivo educativo y de las familias: disminuir el número de alumnos por aula de 25 a 22. Tras llegar a un acuerdo con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT en verano del año pasado, la Junta optó por situar la ratio por debajo del tope que permite el Gobierno central.

Esta medida -que podría considerarse un hito en el sistema público andaluz- llega acompañada de una ampliación provisional de unidades: la cartera de Carmen Castillo creará 152 clases nuevas en la comunidad, un número que crecerá "conforme a la demanda de escolarización" en los próximos meses. La realidad es que la bajada de la ratio tiene un impacto leve en el mapa de escolarización andaluz y casi invisible en el sevillano, teniendo en cuenta que solo se sumarán 14 aulas en 14 colegios, siendo la menos favorecida después de Huelva, que solo añadirá seis.

El proceso de escolarización comienza este domingo 1 de marzo y durará hasta el 31 del mismo mes. Durante estos días, Sevilla abrirá 309.628 plazas en 741 colegios públicos y concertados para comenzar el proceso de matriculación. Del total, se han habilitado 17.270 plazas de nuevo ingreso, de las que el 79,36% corresponden a centros públicos y el 20,64% a concertados. Con relación al año pasado, la provincia ha perdido 1.667 plazas de nuevo ingreso.

Sevilla, la provincia con más plazas y menos aulas nuevas

En cuanto a la distribución por provincias del nuevo aulario, en Almería serán 35 aulas nuevas en 26 centros; en Cádiz, 17 en 17 centros; en Córdoba, 17 en 15 centros; en Granada, 28 en 25 centros; en Huelva, seis en seis centros; en Jaén, 18 en 17 centros; en Málaga, 17 en 17 centros; y en Sevilla, 14 aulas nuevas en 14 centros, según el desglose de la Junta. El contraste es llamativo: pese a ser la provincia con más plazas ofertadas, Sevilla figura entre las que menos unidades nuevas incorporan.

El 46% de las aulas andaluzas de Infantil y Primaria ya tienen 20 alumnos o menos

Basta una comparación para entender el desequilibrio: Almería, con 5.280 plazas de nuevo ingreso, contará con 35 aulas nuevas; Sevilla, que abrirá el triple de plazas para niños de 3 años, se queda con menos de la mitad de unidades añadidas. La explicación puede estar en varios factores, pero hay una clave: la bajada de ratio incluye una excepción relevante. Los colegios que no dispongan de espacio físico para ampliar su aulario quedarán exentos de mantener las clases en 22 alumnos.

Cinco colegios del Caso Antiguo de Sevilla recibieron menos de 10 solicitudes de matriculación para este curso

Menos saturación, pero aulas aún “tensionadas” en etapas superiores

En este contexto, Educación subraya que el sistema ya venía descomprimiéndose: casi la mitad (46%) de las aulas andaluzas de Infantil y Primaria tienen 20 alumnos o menos, y el 20% (4.800 aulas) se queda en 15 alumnos o menos. En Infantil, ese porcentaje roza el 25% (1.827 aulas), cuando en 2018 —según la Junta— apenas era del 13,5%. En Secundaria, el 30% de las unidades (3.437 aulas) tiene 25 alumnos o menos, 139 más que en 2018, mientras que las unidades de más de 30 han bajado en 307. La tendencia apunta a menos saturación, aunque todavía más de la mitad de los centros mantiene clases tensionadas en etapas como Secundaria y Bachillerato, donde la bajada de natalidad aún no se refleja del todo y las ratios pueden llegar a 35 alumnos por aula.

El Casco Antiguo: de distrito tensionado a distrito con vacantes

En Sevilla capital, la caída de los nacimientos lleva más de una década redibujando el mapa escolar. Este curso, de los 154 centros, 26 recibieron menos de 10 solicitudes de las familias y cinco de ellos estaban en el Casco Antiguo (el distrito donde más centros reciben diez solicitudes o menos), según datos de la Consejería de Educación. Sin embargo, también es el distrito que tiene una ratio más elevada: con 22,38 alumnos por aula según la Delegación Territorial de Educación.

Este giro ayuda a explicar otro fenómeno: el traslado progresivo de nuevas familias fuera del centro por la subida del precio de la vivienda y el aumento de la presión turística. En el conjunto de la ciudad, 97 centros solo tienen una unidad de entrada de tres años; 13 de ellos están en el Casco Antiguo, el distrito donde más se repite esta situación ligada a la baja demanda.

En la escolarización del año pasado, de las 5.679 plazas ofertadas en los 11 distritos, el 18,28% (1.038 plazas) se quedó vacío. El distrito más afectado fue Torreblanca: de 175 plazas, el 37,7% quedaron vacantes. Le siguió La Oliva-Polígono Sur, con 63 plazas libres de 198 (el 31,8%). En el lado contrario, Ciudad Jardín-Porvenir fue el distrito con mayor demanda: de 888 plazas, solo dejó sin cubrir el 11,6%, una cifra similar a la de Sevilla Este-Parque Alcosa, donde se cubrió casi el 84%. El resto de distritos se movió entre el 15% y el 20% de plazas sin cubrir.