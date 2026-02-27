Las dos nuevas aperturas de 2026 consolidan a Sevilla como la reina del sur de los centros comerciales

Andalucía copará la apertura de centros y parques comerciales hasta 2028 en España. De hecho, un tercio de las inauguraciones previstas tendrán lugar en la comunidad autónoma, que además es la que actualmente cuenta con mayor número en territorio nacional, con un total de 122, según los datos que maneja la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC). En cualquier caso, y teniendo en cuenta que es la región más poblada, por densidad de este tipo de equipamientos se encuentra en la séptima posición, eso sí, por encima de la densidad española.

En este contexto, y a pesar de que Sevilla solo prevé dos nuevas aperturas en tres años, la provincia seguirá liderando el podio tanto de centros y parques comerciales como de Superficie Bruta Alquilable (SBA) -esto es, la superficie destinada a la venta de productos o servicios dentro de este tipo de complejos-.

Sevilla, líder en Andalucía

En concreto, Sevilla supone actualmente el 28% en lo que se refiere a número de centros y parques comerciales en Andalucía, y en SBA, el 25%. En total, cuenta con 815.875 metros cuadrados, a los que se sumarán los 5.500 previstos con la apertura de OMO Utrera Park y los 16.800 del Parque Comercial Sevilla Norte, la ampliación del equipamiento del Higuerón que lleva a cabo Bogaris.

Ambos proyectos están previstos para este 2026 y darán la suma de 838.185 m2 una vez se incorporen a la red, lo que supone seguir liderando el ranking andaluz. Para los dos años siguientes, no hay ningún nuevo centro comercial previsto en la provincia.

Nuevas aperturas hasta 2028 en Andalucía

De los 36 nuevos proyectos que están previstos en el periodo 2026-2028, 12 serán en Andalucía y la mayoría -un total de nueve- serán parques comerciales. En total, se ampliará la SBA en 209.430 metros cuadrados.

En concreto, este 2026, además de los dos proyectos sevillanos, abrirán sus puertas Linares Plaza en Linares (en Jaén), promovido por AZOD (Azabache grupo), que contará con 21.000 metros cuadrados de SBA, y el Parque Comercial Trocadero en Puerto Real (Cádiz), promovido por Batex & Duplex y con una SBA de 6.500 metros cuadrados.

También abrirán sus puertas el pequeño centro comercial Marbell Center en Marbella, promovido por LRI21 con una SAB de 9.000 metros cuadrados; el Parque Comercial Tres Caminos II en Puerto Real (Cádiz), promovido por Polígono Industrial Tres Caminos y con una SBA de 15.000 metros cuadrados; y PC Alcaidesa Marina Ocio & Shopping en La Línea de la Concepción (Cádiz) promovido por Alcaidesa Servicios y con una SBA de 16.500 metros cuadrados.

Salyt Parque Comercial en Málaga, promovido por Edifissa Parque Comercial Salyt y con una SBA de 21.630 metros cuadrados; el pequeño centro comercial Mayorazgo en Málaga, promovido por LRI21 con una SBA de 5.000 metros cuadrados, y el Parque Comercial Suba Purchil en Granada, promovido por Suba Capital y con una SBA de 8.500 metros cuadrados, son las aperturas previstas en 2027.

Para 2028, por ahora hay dos inauguraciones en el calendario: el centro comercial mediano Isla Chica, en Huelva, promovido por LRI21 con una SBA de 22.000 metros cuadrados y Sur Córdoba Shopping, promovido por Batex & Duplex con una SBA de 62.000 metros cuadrados.

Últimos movimientos en el mapa sevillano

Hay que recordar que, recientemente, se han producido movimientos en el sector, una nueva etapa marcada por nuevas aperturas, transformaciones y cierres. López Real Inversiones 21, empresa fundada y liderada por José Luis López Fernández, 'El Turronero', inauguró el pasado mes de septiembre Entrenasas, el nuevo parque comercial de Entrenúcleos situado en una parcela de 45.000 metros cuadrados, de los que 25.000 están destinados a tiendas y locales de ocio y de restauración, por lo que es el mayor que se abrió el año pasado en toda Andalucía.

La cruz del mapa de los centros comerciales en Sevilla es Zona Este, ubicado frente al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. En primer lugar, cerraron los cines y el 1 de diciembre se produjo el cierre del centro comercial, casi dos décadas después de su inauguración. El único negocio que continúa abierto es el gimnasio Basic-Fit.

También en Sevilla Este hubo novedades a finales del pasado año. La nueva propuesta de ocio de Sevilla Este incluye como novedad diez salas de cine. Mega Ozone Bowling Sevilla, ubicado en el Centro Comercial Aleste Plaza -que pertenece a la empresa Bogaris y está gestionado por la consultora especializada Inerzia-, cuenta con más de 12.000 metros cuadraros dedicados al entretenimiento.

Por otro lado, las obras que se están acometiendo para la transformación integral de Los Arcos, que cuentan con una inversión total de 25,5 millones de euros, se vieron paralizadas, aunque ya han vuelto a comenzar. Se trata de la segunda fase de su proyecto, que cuenta con una inversión total de 25,5 millones de euros. En cualquier caso, la reforma terminará antes de final del año que viene, con lo que se cumplirá con el objetivo de culminar la transformación en 2026.