¿Dónde se come mejor en Sevilla? La Guía Macarfi desvela sus restaurantes favoritos de 2026

Que la gastronomía sevillana es una de las más exquisitas y emblemáticas de Andalucía es algo extendido por toda la geografía nacional. Pero, además, ahora ha sido reconocido por la Guía Macarfi, que en su gala ha revelado los mejores restaurantes de todo el país, con un protagonismo de Sevilla, que alberga algunos de los mejores negocios hosteleros de toda la comunidad autónoma.

Así lo han dado a conocer en la XI Gala Macarfi 2026, que se ha llevado a cabo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con el objetivo de servir de escaparate para el mejor talento culinario del momento.

Premios 'Top of the tops' a nivel nacional

Durante esta cita que ha reunido a grandes chefs del panorama nacional, la guía ha entregado los premios 'Top of the tops' a los restaurantes que han liderado el ránking durante tres años consecutivos, galardones que han ido a parar a Disfrutar y El Celler de Can Roca, de Cataluña; Diverxo, de la Comunidad de Madrid, y Asador Etxebarri y Elkano, de Euskadi.

Top 15 de Andalucía: la presencia de Sevilla

Es en el Top 15 de Andalucía donde destaca la presencia de Sevilla entre los escogidos por la prestigiosa guía, que destaca entre los mejores restaurantes de la comunidad autónoma a Cañabota, en la capital hispalense.

El resto del listado los componen los malagueños Bardal, que encabeza el ránking andaluz, Kaleja, Palodú, Skina y Los Marinos José; los cordobeses Noor y Choco: y los gaditanos Aponiente, Lú Cocina y Alma, y Mesón Sabor Andaluz.

A estos se suman los jiennenses Bagá, Dama Juana y Vandelvira; así como el almeriense La Costa Restaurante.

Top 25 de la provincia de Sevilla: lista completa

Además, Macarfi también ha querido mostrar los 25 restaurantes más 'top' de la provincia de Sevilla, un listado que encabezan Cañabota, Abantal, Ochando (Los Rosales), Leartá y Sobretablas.

Junto a estos se encuentran Señor Cangrejo, Cal Viva (Morón de la Frontera), Desacato, Az-Zait, Lalola de Javi Abascal, 12 Tapas (Castilleja de la Cuesta), Jaylu, Tribeca Restaurante, Eterno, La Barra de Cañabota y Casa Rafel.

El listado se completa con Chicarreros, De la O, Iki, Barra Baja, Kinu, La Cocina de Cristine, D'Culto, Ivantxu Espacio Bistronómico y La Tizná.

De igual modo, en el 'Top 100' de Andalucía se han incluido distintos restaurantes de Sevilla, como Cañabota, Cal Viva (Morón de la Frontera), Ochando (Los Rosales), Sobretablas, Desacato y Abantal.

Rookie del año 2025: mejores aperturas

Durante la gala, también se han premiado a las mejores aperturas del 2025 con el galardón 'Rookie del año', que en el caso de Andalucía también cuenta con presencia sevillana con Eterno y La Cocina de Cristine.

Junto a estos se encuentran los malagueños Clómada, Alaparte, La Recaleta y Cristine Bedfor; los restaurantes gaditanos Arima Gastrobar, en Jerez de la Frontera; Casa Candela y Clandestino, en Zahara de los Atunes; y Dalmar, en San Roque; además de Acebuche de Baeza, en Jaén, y Asador de la Reina, en La Zubia, Granada.

Selección Macarfi: restaurantes relevantes que merecen una visita

Otro de los premios otorgados ha sido la Selección Macarfi, que reúne a restaurantes relevantes que, aunque no se encuentren en los primeros puestos de su ránking general, merecen una visita.

Entre los escogidos de Sevilla se encuentran Ochando, en Los Rosales, Sobretablas, en la capital, y Cal Viva, en Morón de la Frontera

En el resto de Andalucía se encuentra El Saladero, ChinChín Puerto y Restaurante Hermanos Alba, en Málaga; y los jiennenses Acebuche de Baeza, Casa Pepe y Los Sentidos (Linares).

En Granada se localiza el Asador de la Reina (La Zubia) y Atelier Casa de Comidas. Los escogidos de Huelva han sido Azabache, El Bodegón de Palos (Palos de la Frontera) y Lieva (Fuenteheridos).

En el caso de Almería, destacan Bacusº (Aguadulce), Bar Casa Joaquín y Tony García Espacio Gastronómico.

En Cádiz han elegido a El Campero (Barbate) y El Faro de El Puerto (El Puerto de Santa María), mientras que en Córdoba destaca La Cuchara de San Lorenzo.

Origen y expansión de la Guía Macarfi

Esta guía, creada por Manuel Carreras Fisas, nació en octubre de 2015 como un proyecto urbano centrado en Barcelona, donde se reseñaban los restaurantes más interesantes de la ciudad.

Sin embargo, la guía fue evolucionando hasta cubrir toda la España peninsular, ampliando su presencia de 8 a 15 comunidades autónomas. El próximo paso será en 2027, con la incorporación de las islas para completar la cobertura de todo el territorio nacional.

Cómo funciona el sistema de valoración

El funcionamiento de la guía se basa en un amplio sistema de valoración colectiva en el que se analizan y puntúan unos 5.000 restaurantes a partir de las críticas realizadas por más de 2.000 gastrónomos locales, denominados embajadores.

Estos aportan sus opiniones y puntuaciones de "manera libre, desinteresada y anónima" que se integran en una única crítica final que sintetiza el sentir general de los embajadores.