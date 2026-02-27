Un conductor de 21 años resulta ileso tras el vuelco de su turismo en la avenida de la Borbolla
El conductor ha dado positivo en las pruebas de alcoholemia practicadas en el lugar del accidente
La Policía Local ha desplegado desvíos de tráfico en el cruce de la avenida de la Borbolla con la avenida Guardia Civil tras el vuelco de un turismo registrado a primera hora de este viernes.
El vehículo ha quedado volcado en la calzada después de que su conductor, un joven de 21 años, perdiera el control y colisionara contra un semáforo y varios bolardos situados en la intersección. Según han informado fuentes policiales, el conductor ha resultado ileso, aunque ha dado positivo en las pruebas de alcoholemia practicadas en el lugar del accidente.
Operativo para restablecer la circulación
Efectivos de Bomberos se encuentran trabajando en la zona para proceder al volteo del turismo y restablecer la normalidad en la circulación lo antes posible.
La Policía Local mantiene activos los desvíos y recomienda a los conductores seguir en todo momento las indicaciones de los agentes para evitar retenciones y garantizar la seguridad vial.
