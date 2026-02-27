Felipe VI inaugurará en Sevilla la exposición por el centenario de Cayetana de Alba en el Palacio de Las Dueñas

El rey Felipe VI regresará a la provincia de Sevilla el próximo miércoles, 4 de marzo, con una intensa agenda institucional que le llevará a participar en la inauguración de una exposición conmemorativa por el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba, anterior duquesa de Alba, en el emblemático Palacio de Las Dueñas de la capital andaluza.

Felipe VI participará en la presentación oficial de esta exposición en la casa en la que habitó la duquesa, y que lleva por título Cayetana. Grande de España, según ha informado este viernes Casa Real a los medios de comunicación.

Centenario de Cayetana de Alba en el Palacio de Las Dueñas

La exposición, según recoge la Casa de Alba, constituye un homenaje íntimo a la XVIII duquesa de Alba con motivo del centenario de su nacimiento a través de múltiples obras procedentes de las principales colecciones de la casa, desde pinturas a joyas, documentos y otros objetos personales de Cayetana de Alba, que revelan su "vida extraordinaria".

Antes, por la mañana, el monarca se desplazará hasta la ciudad de Dos Hermanas, al sur de la capital andaluza, donde hará una visita institucional al Ayuntamiento del municipio, sobre las 11:15 horas.

Visita a Aspace Sevilla en Dos Hermanas

Posteriormente, Felipe VI se desplazará hacia el centro de atención integral para personas con parálisis cerebral que la asociación Aspace Sevilla tiene en la ciudad sevillana, donde llegará unos 30 minutos después de visitar las Casas Consistoriales.

Aspace Sevilla es una asociación sin ánimo de lucro que desde sus inicios trabaja para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen parálisis cerebral y sus familias, según recoge su web oficial, y que nació gracias al impulso de un grupo de padres y madres y otros familiares que decidieron constituirse formalmente para llegar más lejos.