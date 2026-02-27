Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Panathinaikos BetisEmbalse secoNuevos centros comercialesLluvias AndalucíaPrevisión Semana SantaMultas patinetesMaría SerranoPolémica desfileOposiciones Educación
instagramlinkedin

Visita real

Felipe VI inaugurará en Sevilla la exposición por el centenario de Cayetana de Alba en el Palacio de Las Dueñas

Además de la exposición sobre Cayetana de Alba, Felipe VI visitará el Ayuntamiento de Dos Hermanas y el centro de atención integral de Aspace Sevilla el próximo miércoles, durante su visita a la provincia

El rey Felipe durante una cena de gala ofrecida a los líderes mundiales en Sevilla por la Cumbre de la ONU

El rey Felipe durante una cena de gala ofrecida a los líderes mundiales en Sevilla por la Cumbre de la ONU / Mariscal / EFE

El Correo

El Correo

El rey Felipe VI regresará a la provincia de Sevilla el próximo miércoles, 4 de marzo, con una intensa agenda institucional que le llevará a participar en la inauguración de una exposición conmemorativa por el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba, anterior duquesa de Alba, en el emblemático Palacio de Las Dueñas de la capital andaluza.

Felipe VI participará en la presentación oficial de esta exposición en la casa en la que habitó la duquesa, y que lleva por título Cayetana. Grande de España, según ha informado este viernes Casa Real a los medios de comunicación.

Centenario de Cayetana de Alba en el Palacio de Las Dueñas

La exposición, según recoge la Casa de Alba, constituye un homenaje íntimo a la XVIII duquesa de Alba con motivo del centenario de su nacimiento a través de múltiples obras procedentes de las principales colecciones de la casa, desde pinturas a joyas, documentos y otros objetos personales de Cayetana de Alba, que revelan su "vida extraordinaria".

Antes, por la mañana, el monarca se desplazará hasta la ciudad de Dos Hermanas, al sur de la capital andaluza, donde hará una visita institucional al Ayuntamiento del municipio, sobre las 11:15 horas.

Visita a Aspace Sevilla en Dos Hermanas

Posteriormente, Felipe VI se desplazará hacia el centro de atención integral para personas con parálisis cerebral que la asociación Aspace Sevilla tiene en la ciudad sevillana, donde llegará unos 30 minutos después de visitar las Casas Consistoriales.

Noticias relacionadas y más

Aspace Sevilla es una asociación sin ánimo de lucro que desde sus inicios trabaja para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen parálisis cerebral y sus familias, según recoge su web oficial, y que nació gracias al impulso de un grupo de padres y madres y otros familiares que decidieron constituirse formalmente para llegar más lejos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaén pierde su caseta en la Feria de Sevilla para 2026
  2. La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentan calles de Pino Montano deterioradas
  3. La Feria de Sevilla pierde una caseta pública y gana dos privadas con el nuevo mapa de 2026
  4. El Instituto Híspalis de Sevilla cerrará sus puertas y obliga a una reorganización de la escolarización en Pino Montano
  5. Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año
  6. Pino Montano tendrá nueva piscina, biblioteca y una residencia universitaria de 500 plazas tras el cierre del IES Hispalis
  7. El mapa de la Feria de Sevilla cambia este 2026: la calle Pepe Luis Vázquez se amplía y gana un acceso a Tablada
  8. Entrenúcleos satura el metro en Olivar de Quintos y Puerta de Jerez prolonga su crisis: 'Será cerrada en muchas más ocasiones

Felipe VI inaugurará en Sevilla la exposición por el centenario de Cayetana de Alba en el Palacio de Las Dueñas

Felipe VI inaugurará en Sevilla la exposición por el centenario de Cayetana de Alba en el Palacio de Las Dueñas

La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera

La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera

La bajada de la ratio a 22 alumnos apenas afecta a los colegios Sevilla: sólo se queda con el 9% de las nuevas aulas en Andalucía

La bajada de la ratio a 22 alumnos apenas afecta a los colegios Sevilla: sólo se queda con el 9% de las nuevas aulas en Andalucía

La víctima del caso de 'la Manada de Écija' declara en la Audiencia Provincial de Sevilla: el juicio terminará el 10 de marzo

La víctima del caso de 'la Manada de Écija' declara en la Audiencia Provincial de Sevilla: el juicio terminará el 10 de marzo

Arranca la temporada de cruceros en Sevilla con la llegada del Azamara Journey: "La entrada por el Guadalquivir es una experiencia única"

Arranca la temporada de cruceros en Sevilla con la llegada del Azamara Journey: "La entrada por el Guadalquivir es una experiencia única"

El Vizcaíno cumple este domingo 90 años irradiando luz a la calle Feria de Sevilla

El Vizcaíno cumple este domingo 90 años irradiando luz a la calle Feria de Sevilla

Las grandes obras que ninguna empresa quiere hacer en Sevilla: cambios en el Pabellón Real y la Fábrica de Vidrio para un segundo intento

Las grandes obras que ninguna empresa quiere hacer en Sevilla: cambios en el Pabellón Real y la Fábrica de Vidrio para un segundo intento

Más de 1.700 plantas de marihuana incautadas en Aguadulce tras la detención de cuatro personas por tráfico de drogas

Más de 1.700 plantas de marihuana incautadas en Aguadulce tras la detención de cuatro personas por tráfico de drogas
Tracking Pixel Contents