La nave Singer, abandonada junto a la Alameda, arranca su transformación en el gran centro de formación audiovisual andaluz

No será una escuela de videojuegos, ni un gran centro de moda flamenca, y tampoco una comisaría de Policía Local. Se ha hablado en los últimos años de muchos posibles usos para la histórica nave Singer de la calle Lumbreras, pero nada ha cuajado. Este edificio abandonado cerca de la Alameda de Hércules, construido en 1913 por el arquitecto José Espiau y Muñoz, cuenta las horas para que entre sus muros se puedan encender los focos, colocar las cámaras y darle a grabar. Con unos cuatro millones de euros de inversión, finalmente se transformará en un centro de emprendimiento y formación en material audiovisual y de contenidos digitales.

El proyecto está listo para arrancar. Aunque ya se saben las líneas básicas, empieza ahora la fase de redacción del que ha sido catalogado como un "referente en el sector" en el futuro, como el gran centro de formación audiovisual andaluz. Ninguno de los gobiernos municipales y autonómicos lograron que cogiera vuelo una reforma muy necesaria para este espacio que funcionó originalmente como almacén y taller industrial de máquinas de coser de la marca Singer. Sin embargo, quedó en desuso y a finales de los 90 fue rehabilitado para usos públicos.

Este viernes la Junta de Gobierno Local aprueba el gasto y pliego de condiciones del contrato para la redacción del proyecto y la dirección de las obras de rehabilitación de la nave Singer y la nave Becas. Este paso es esencial para que su reforma quede totalmente definida, se adjudiquen los trabajos, y arranquen los 18 meses de plazo de ejecución.

En la céntrica calle Lumbreras se buscará formar a los cineastas y productores audiovisuales del futuro, un uso totalmente diferente de lo que ha sido en los últimos años: de escuela de taller y oficios a un centro de formación y empleo del Ayuntamiento. El edificio se llamará La Singer.

En palabras del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, "de la misma manera que la máquina de coser Singer representó un salto adelante en la mecanización y la eficiencia, el nuevo Edificio Singer será un símbolo de avance tecnológico y modernización para la industria audiovisual y digital en Andalucía". El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también explicó en la presentación del proyecto, a finales de 2024, que este plan de emprendimiento y formación audiovisual servirá para generar empleo y que la ciudad crezca económicamente en este sector como polo de atracción de inversión y talento.

La idea de convertir la sala Singer en la sede de una escuela de videojuegos se impulsó en 2020 desde las áreas de Juventud, Economía y Patrimonio. Antes, en 2018, el Ayuntamiento ya quiso transformar el espacio en un Centro de Moda Flamenca, con espacios dedicados al coworking y al showroom.

Obras para convertir la nave en aulas y un plató

Para conseguir que La Singer se transforme en un centro de emprendimiento y formación se van a llevar a cabo una serie de actuaciones. En primer lugar, la adecuación del propio edificio como el colindante a la calle Becas para que puedan albergar los distintos espacios proyectados para lo que se van a destinar 1,65 millones de euros. Una vez rehabilitados y adaptados, se procederá a dotarlo del equipamiento necesario para su funcionamiento para lo que se van a destinar 2,35 millones de euros.

Este espacio tendrá instalaciones como un plató virtual, aulas de formación, un salón de usos múltiples, salas de producción audiovisual y oficinas destinadas a albergar empresas en proceso de crecimiento. Gustavo Fuentes, presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía, explicó que los objetivos de este proyecto son tres: conformar industria, atraer inversión a Andalucía y retener el talento.

Colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía

La recuperación de la nave Singer no se limitará solo a la creación de un espacio ligado al sector audiovisual, también a la recuperación de un edificio histórico vinculado al patrimonio industrial de la ciudad. Este proyecto se enmarca dentro del objetivo de retener talento y atraer más del exterior.

Aunque el Ayuntamiento de Sevilla es el encargado de licitar y adjudicar el proyecto y la obra, también tiene un papel importante la Junta de Andalucía, que ya dio inicio a la tramitación en Consejo de Gobierno. Además, el Consistorio formalizó un convenio de colaboración con la Agencia Digital de Andalucía (ADA) -dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa- para contar con una subvención excepcional de cuatro millones de euros. Será "un referente en el sector", destacó la Junta de Andalucía.

Con este plan para la nave Singer, el Ayuntamiento pretende reforzar el ecosistema audiovisual y emprendedor de la ciudad, sumando un nuevo espacio para la formación y la creación de oportunidades laborales ligadas a un sector que el alcalde considera estratégico. A su juicio, iniciativas como la de la nave Singer deben contribuir a que Sevilla avance también hacia un posicionamiento como “capital digital” del sur de España.