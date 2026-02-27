La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera

El mapa de los centros comerciales de Sevilla se volverá a mover la próxima primavera con la puesta en marcha de la ampliación del Parque Comercial Sevilla Norte, desarrollado por Bogaris y que suma 35.304 metros cuadrados de superficie total y 16.821 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). Esta es la única apertura prevista en la capital hispalense hasta 2028.

En esta segunda fase del Parque, la primera apertura al público fue un supermercado Lidl, que se llevó a cabo el pasado mes de mayo. Y en la próxima primavera, según ha anunciado la compañía en una reciente nota de prensa, abrirán al público los restantes operadores instalados: el operador de descuento no alimentario Action, el operador de productos para mascotas Guaw, la restauración de pollo frito Popeyes y la cadena de gimnasios Planet Fitness.

Hay que recordar que en esa zona está proyectado un nuevo barrio que contará con una inversión de 700 millones para torres de pisos de hasta 12 plantas con parada de metro. Contará con 2.546 viviendas, oficinas, industria, equipamientos, zonas verdes y carriles bici. Iberdrola, propietaria de los terrenos del futuro Distrito Tecnológico, obtendrá 797 millones de euros de retorno por la venta de los pisos y los espacios industriales y sacará un beneficio de 108 millones.

La primera fase, abierta hace 13 años

El parque comercial Bogaris Sevilla Norte se inauguró en 2013 con la apertura del primer Costco Wholesale de Europa continental un año después, acompañado por operadores como Bricodepot y McDonald’s. Ubicado en fachada a la Ronda Súper Norte, en la cabecera de la zona metropolitana y de los desarrollos residenciales del norte de Sevilla, el parque se ha consolidado como el principal referente comercial de esta zona de la ciudad.

Últimos movimientos en el sector

Hay que recordar que, recientemente, se han producido movimientos en el sector, una nueva etapa marcada por nuevas aperturas, transformaciones y cierres. López Real Inversiones 21 inauguró el pasado mes de septiembre Entrenasas, el nuevo parque comercial de Entrenúcleos. La cruz del mapa de los centros comerciales en Sevilla es Zona Este, ubicado frente al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. En primer lugar, cerraron los cines y el 1 de diciembre se produjo el cierre del centro comercial, casi dos décadas después de su inauguración. El único negocio que continúa abierto es el gimnasio Basic-Fit.

También en Sevilla Este hubo novedades a final de año con la nueva propuesta de ocio de Sevilla Este incluye como novedad diez salas de cine. Mega Ozone Bowling Sevilla, ubicado en el Centro Comercial Aleste Plaza. Por otro lado, las obras que se están acometiendo para la transformación integral de Los Arcos, se vieron paralizadas, aunque ya han vuelto a comenzar. La reforma terminará antes de final del año que viene, con lo que se cumplirá con el objetivo de culminar la transformación en 2026.