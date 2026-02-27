Polémica por celebrar el desfile de Carlos V en el Día de Andalucía: "Era el día que mejor se adaptaba"

El próximo 28 de febrero, este sábado, se celebra el Día de Andalucía. Y por la mañana, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, la Junta hará entrega de las Medallas de Andalucía y los títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo 2026. Y por la tarde, coincidiendo con este 28F, tendrá lugar un gran desfile teatralizado por el V Centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, que recorrerá la ciudad desde el Arco de la Macarena hasta la Puerta del León del Real Alcázar, con hasta 120 participantes entre actores, músicos, bailarines y figurantes. El Ayuntamiento de Sevilla defiende la elección de esta fecha y asegura que no afectará a los actos habitualmente centrales del día, también organizados por su partido político, el Partido Popular.

El Gobierno de José Luis Sanz asegura que desde el primer momento se barajó este próximo fin de semana como el mejor momento para la celebración del desfile que recordará el enlace que tuvo lugar el 11 de marzo de 1526. "Lo teníamos claro. Se ha querido hacer en torno a la efeméride y se ha elegido el día que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. Al ser un día festivo, era cuando mejor se podía participar", transmiten fuentes municipales a este periódico. Se considera que este sábado favorece a que los niños puedan acudir, en lugar del domingo, que se suele estar pensando en la vuelta al cole al día siguiente.

Preparación del desfile sobre la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en el Día de Andalucía / Ayuntamiento de Sevilla

Entre los razonamientos del Ayuntamiento de Sevilla también están que ayudará a que asistan personas del resto de la provincia o de la comunidad autónoma. El domingo, el otro día valorado, es el derbi futbolístico entre el Real Betis y el Sevilla FC. "Se descartó porque era a la misma hora y se pensó que no era buena fecha", justifican estas fuentes. Además, insisten en que no se ha dejado de hacer ni se ha eliminado del calendario ninguna actividad del 28F ni coincide con la misma hora de entrega de las Medallas de Andalucía.

El desfile teatralizado, de acceso libre, tendrá lugar entre las 16.30 y las 19.30 horas, y recreará la entrada del emperador en la ciudad en 1526, "uno de los hitos del Renacimiento europeo" considera el Consistorio. Este espectáculo, "de carácter itinerante y gran formato", está dirigido por el Teatro Clásico de Sevilla y contará con música renacentista en directo, danzas históricas y fanfarrias a lo largo de un recorrido con paradas escénicas por enclaves del centro histórico.

La izquierda tacha el desfile de "inoportuno e innecesario"

El PSOE ha criticado que este desfile se haya programado para el sábado "por eclipsar el Día de Andalucía". El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha calificado el desfile como "inoportuno e innecesario". "El 28F no es una fecha cualquiera. Es el Día de Andalucía, una jornada central en el calendario institucional y ciudadano, cargada de simbolismo democrático, identidad y participación", asegura Muñoz.

"Introducir un desfile ajeno a esta conmemoración supone restarle protagonismo y eclipsar una fiesta que es de todos y todas", defiende el que fuera alcalde de Sevilla hasta 2023. El portavoz socialista argumenta que el desfile responde a una efeméride que se celebra realmente el 11 de marzo, por lo que "existían alternativas más que suficientes para evitar esta coincidencia forzada". "No estamos ante un error de calendario, sino ante una decisión política desacertada que demuestra falta de sensibilidad institucional", añade.

Detalles e itinerario del desfile sobre Carlos V

Este desfile teatralizado conmemorará el V Centenario de la entrada del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad con motivo de su casamiento. Alrededor de 120 participantes entre actores, músicos, bailarines, figurantes y equipo artístico y de producción formarán parte de una puesta en escena basada en el rigor histórico del protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI, así como en la indumentaria y los códigos visuales de la monarquía hispánica.

Recorrido del desfile sobre la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en el Día de Andalucía / Ayuntamiento de Sevilla

El recorrido atravesará el mismo recorrido que siguieron tanto la aún infanta portuguesa, en primer lugar, como al emperador, después, a su entrada a la ciudad que sería testigo de este real enlace. Además, habrá paradas escénicas con música, danza y acciones coreografiadas en cada uno de los puntos donde se erigieron arcos triunfales para recibir a los novios, marcando el camino hasta el centro de la ciudad:

Arco de la Macarena (16:30 h)

Iglesia de Santa Marina (17:00 h)

San Marcos (17:15 h)

Santa Catalina (17:35 h)

San Isidoro (18:10 h)

Cruce de Álvarez Quintero con Entre Cárceles (18:35 h)

Plaza Virgen de los Reyes (18:55 h)

Puerta de Campanillas de la Catedral (19:10 h)

Puerta del León (19:20 h), culminando con la entrada de la comitiva en el Real Alcázar a las 19:30 h.

Según ha informado el Ayuntamiento, a lo largo del desfile el público podrá asistir a una selección de músicas renacentistas interpretadas por Los Ministriles y por el Tercio de Olivares, con momentos destacados como la fanfarria de bienvenida en el Arco de la Macarena, una acción coreográfica con Pavana en Santa Marina, y diferentes piezas y danzas históricas en las paradas, incluyendo la "Danza de las hachas" y "Dit le Bourguignon", en Santa Catalina, además de interpretaciones como "Fanfare la moresque", "Propiñan de Melyor" o "Hoy comamos y bebamos" de Juan del Encina. En la Puerta de Campanillas, el cortejo incorporará una escolanía formada para la ocasión, antes de la tocata y fanfarria solemne de despedida en la Puerta del León.