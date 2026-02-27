Las grandes obras que ninguna empresa quiere hacer en Sevilla: cambios en el Pabellón Real y la Fábrica de Vidrio para un segundo intento

Dos proyectos importantes para la ciudad de Sevilla como la reforma del Pabellón Real y la Fábrica de Vidrio han quedado desiertos porque ninguna empresa se ha interesado por sus respectivos contratos. En el caso de la Fábrica de Vidrio, para la que la inversión supera los 10 millones de euros, el plan es crear un gran contenedor cultural y un centro de mayores. Y el Pabellón Real se quiere rehabilitar para transformarlo en Centro Expositivo y de Estudios Arquitectónicos Aníbal González, con un presupuesto aproximado de cinco millones. El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado este viernes que los volverá a licitar cambiando algún aspecto técnico que esté ahuyentando a constructoras.

"Sin ninguna duda, se van a licitar de nuevo. Las licitaciones es lo que tiene. Nosotros proponemos que determinadas infraestructuras tienen que renovarse o que hacerse. Hacemos los pliegos como nos dicen los técnicos, para este tipo de obras, y cuando ocurren cosas como estas en las que quedan desiertos, pues tendremos que retomar los pliegos y volverlos a sacar", ha asegurado Juan Bueno, portavoz del Ayuntamiento, en el balance de acuerdos de la Junta de Gobierno Local de esta semana.

Bueno ha indicado que se seguirá "el procedimiento reglamentario", renovando los pliegos para proceder a una nueva licitación. "Queremos que el Pabellón Real se reforme completamente y en eso estará en los próximos días la Gerencia de Urbanismo para volver a sacar el pliego. Se va a hacer, porque el objetivo es reformarlo", ha añadido.

Recreación de la rehabilitación del Pabellón Real de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Urbanismo declara desierto la obra del Pabellón Real

Como informaba este martes El Correo de Andalucía, la Gerencia de Urbanismo aprobaba en la reunión de su Comisión Ejecutiva declarar desierto el contrato licitado para rehabilitar el Pabellón Real, uno de los legados de la Exposición Iberoamericana de 1929, así como su adecuación a uso expositivo y centro de estudios de Arquitectura Aníbal González. Con un plazo de ejecución de 18 meses y un coste aproximado de cinco millones, la mesa de contratación de la gerencia concluyó que no había ningún licitador interesado una vez venció el plazo de admisión de ofertas. Su licitación se produjo a comienzos de diciembre.

Las obras de este edificio, en caso de haberse adjudicado en tiempo y forma, habrían acabado entre finales de 2027 y comienzos de 2028. Pero ahora se alargará más en el tiempo, siendo el primer paso encontrar empresa que se haga cargo. La meta está clara, llegar a 2029 con el Pabellón Real reconvertido en un Centro Expositivo y de Estudios Arquitectónicos llevando el nombre del arquitecto que lo diseñó.

El Centro Expositivo y de Estudios Arquitectónicos Aníbal González tendrá similitud con la distribución original de los espacios del Pabellón Real y su relación directa con el exterior del Parque de María Luisa. También se le dará forma como museo, para que funcione como espacio expositivo, más allá de la muestra de contenidos.

Riesgo de perder fondos europeos para la Fábrica de Vidrio

De la misma manera, el proyecto de la Fábrica de Vidrio para la rehabilitación de las naves 1 y 4 de este inmueble situado en la avenida de Miraflores tampoco encontró interesados, y eso deja en suspense que se puedan aprovechar los fondos europeos. El Gobierno de Sanz ya aprobó para la Fábrica de Vidrio un aumento de la aportación municipal con respecto a la cifra planteada inicialmente, y los fondos europeos tienen como fecha de caducidad el 31 de marzo.

El propio Sanz, a preguntas de este medio, daba por hecho que perderán la subvención: "El proyecto de la Fábrica de Vidrio tenía fondos europeos que seguramente se van a perder porque se han ido cambiando plazos y no se va a llegar a ejecutar la obra antes… Pero bueno, no hay ningún problema porque el Ayuntamiento ya tenía prevista esa inversión y será con o sin fondos europeos".

El plan para la Fábrica de Vidrio, un edificio industrial en desuso desde finales del siglo XX, consiste adecuar las antiguas naves reservadas para ofrecer contenido cultural y albergar un centro de mayores. Para ello, a finales de noviembre, el Ayuntamiento aprobó finalmente "el gasto, pliegos de condiciones y anexos del contrato de obras para la ejecución del Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación de la Antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad. Fase 1, naves 1 y 4". Fuentes municipales aseguraron a este periódico que las obras arrancarán seguro en 2026, con una duración de 18 meses.