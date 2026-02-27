El pueblo de 30.000 habitantes de Sevilla que 'Condé Nast Traveler' recomienda para desconectar este año

Una localidad de Sevilla de 30.000 habitantes se ha colado en la lista de la prestigiosa revista internacional de viajes 'Condé Nast Traveler' como una de las más bonitas de España, perfecta para perderse y "desconectar del mundo". Se trata de Carmona, un municipio que la publicación califica como la "little Sevilla" al contar con "la belleza y fervor barroco de Sevilla, con Giraldilla incluida".

Así lo ha asegurado la propia publicación en su listado de los pueblos más bonitos de todo el país, de los que ha asegurado que son "pequeños paraísos" que muestran la historia de España a través de cada uno de sus rincones, muros y casas.

Por qué Carmona destaca: barroco, Roma y herencia árabe

"Resulta imposible recopilar los pueblos más bonitos de España en una lista cerrada. Aquí, entre casas de piedra, castillos y murallas, el tiempo se ha detenido", ha afirmado sobre este listado que suma 14 destinos andaluces, entre los que destaca el municipio hispalense de Carmona.

Sevilla acoge uno de los municipios más antiguos de Europa, considerado de los más bonitos de España: combina arquitectura e historia / Diputación de Sevilla

"Concentra grandes sitios en pequeños lugares", ha señalado sobre Carmona la publicación que, además, ha resaltado que su pasado suma al Barroco su herencia romana, que hizo que, incluso, Julio César recorriera sus calles; y árabe, con "bellos alcázares y altas murallas".

Una de las ciudades más antiguas de Europa a 30 minutos de Sevilla

Así, la revista internacional ha recomendado a sus lectores visitar esta ciudad de la Campiña sevillana considerada una de las más bonitas de toda España y una de las más antiguas de Europa, que cuenta con una mezcla sin igual de arquitectura e historia, con vestigios de sus primeros moradores que datan del Neolítico.

Y es que esta localidad situada a apenas 30 minutos de la capital de Sevilla cuenta con una amplia variedad de restos arqueológicos que demuestran la importancia de este territorio durante todas las épocas de la historia.

Los orígenes: Edad del Cobre, murallas y puertas emblemáticas

Fue en la Edad del Cobre cuando la meseta en la que se localiza fue ocupada por primera vez para aprovechar la riqueza agrícola del terreno y la defensa natural que supone su ubicación.

Desde sus primeros tiempos, siempre estuvo amurallada, como demuestran los restos que aún se mantienen en el municipio y las dos puertas que se han convertido en su mayor emblema, la de Córdoba y la de Sevilla.

Panorámica de Carmona. / El Correo

Gracias a los numerosos restos encontrados en la zona, se ha podido conocer que, durante la época romana, Carmona contaba con el privilegio de acuñar su propia moneda, así como ser lugar de paso de la Vía Augusta, la gran calzada que unía Hispania.

Además, durante esta época, se creó otra de las grandes joyas de Carmona, su Necrópolis romana, un conjunto funerario único que data del siglo I y que se ha posicionado como uno de los mejor conservados de toda la Península.

El vino más antiguo del mundo, en Carmona

De igual modo, frente a esta necrópolis se encuentra el Anfiteatro, otro de los mayores referentes de la ciudad, que acogía espectáculos de fieras y manifestaciones artísticas durante la época romana, un enclave que ha sido declarado Bien de Interés Cultural.

Asimismo, de esa época es el vino en estado líquido más antiguo del mundo, hallado en Carmona en 2019 con más de 2.000 años de conservación en un mausoleo de una familia acaudalada de la época.

Monumentos imprescindibles: Alcázares, iglesias, puertas y Giraldilla

Pero su importancia no desapareció durante la época musulmana, sino que fue capital de uno de los reinos taifas, lo que le llevó a construir alcázares, mezquitas y otros edificios.

En la actualidad, esta localidad situada en plena Campiña se ha convertido en una de las ciudades más importantes de España desde el punto de vista turí­stico al conservar numerosas y ricas muestras de todas las civilizaciones que por aquí­ han pasado.

Una trayectoria que aún se puede contemplar en sus murallas, que impresionan desde lejos; así como los monumentos como Los Alcázares, la Iglesia de San Felipe, la Iglesia de Santa Marí­a, la Iglesia de San Pedro, cuya torre se conoce como la Giraldilla de Carmona; la Puerta de Sevilla, la Puerta de Córdoba y otros muchos edificios civiles y religiosos.

En conjunto, constituye una ciudad monumental y uno de los núcleos de interés turí­stico-cultural más importante de Andalucí­a que merecen la pena visitar.

El resto de municipios andaluces considerados los más bonitos de España

Pero Carmona no es el único municipio andaluz que ocupa un lugar destacado en este listado de la prestigiosa revista, sino que otras localidades de toda la comunidad se han convertido en las más bonitas del país.

Entre ellas destacan, en la provincia de Cádiz, Arcos de la Frontera, Olvera y Zahara de la Sierra, así como las localidades malagueñas de Ronda y Genalguacil.

En la provincia de Granada se sitúan, por su parte, Capileira, Pampaneira y Montefrío, mientras que la escogida en Almería ha sido Mojácar. Entre los municipios más hermosos se encuentran tres localizados en la provincia de Jaén, como son Cazorla, Úbeda y Baeza; así como uno de Huelva, El Rompido.