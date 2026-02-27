Rancio nos revela el rincón de la calle Tetuán donde germinó el andalucismo de Blas Infante

A tres días del 28F, el Día de Andalucía, hay un detalle en pleno centro de Sevilla que muchos pasan por alto mientras miran escaparates o esquivan el gentío: en el número 7 de la calle Tetuán se ubica la que fue sede del Ateneo de Sevilla, un lugar señalado como uno de los puntos donde empezó a germinar el Ideal Andaluz, la obra más influyente de Blas Infante.

El edificio conserva aún el escudo del Ateneo en la fachada y una placa conmemorativa que recuerda el vínculo con el andalucismo. El propio Ateneo destaca que en esa sede de Tetuán Blas Infante “expuso y manifestó por primera vez” su Ideal Andaluz, antes de que la obra se publicara.

Además, la placa que se muestra en la antigua sede de Tetuán alude a un antecedente aún anterior: “el 5 de mayo de 1909” como el día en que “se habló por primera vez… de un Ideal Andaluz” en ese edificio, antes de que Infante lo concretara.

Un punto “invisible” entre el comercio y la historia

El enclave es especialmente llamativo por el contraste: Tetuán es una de las arterias comerciales más transitadas del centro, donde el paso suele ir con prisa. Y, sin embargo, a pocos metros se encuentra otro icono que también obliga a levantar la vista: el gran mural cerámico publicitario del Studebaker, datado en 1924 y atribuido al ceramista Enrique Orce Mármol, convertido con el tiempo en una estampa popular de la calle.

El Ateneo, por su parte, recuerda que su paso por Tetuán forma parte de una cadena de sedes históricas y que en 1999 se trasladó a su ubicación actual en la calle Orfila.

Noticias relacionadas

Un recordatorio a las puertas del 28F

Con la celebración del Día de Andalucía a la vuelta de la esquina, ese número 7 funciona como una especie de “marca de agua” en la ciudad: un punto discreto que conecta el paseo cotidiano con las ideas que dieron forma a una identidad política y cultural. La próxima vez que cruces Tetuán, merece la pena detenerse unos segundos y mirar la fachada: en ese tramo de calle, Sevilla guarda una de sus pequeñas claves del 28F.