La víctima del caso de 'la Manada de Écija' declara en la Audiencia Provincial de Sevilla: el juicio terminará el 10 de marzo

La Audiencia Provincial de Sevilla ha celebrado este viernes una primera sesión del juicio por la violación de tres hombres a una joven de 17 años en Écija en abril de 2024. La acusación particular solicita 45 años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que la Fiscalía pide 42 años de prisión por tres delitos de agresión sexual con acceso carnal. Las defensas de los acusados han solicitado la absolución de sus clientes.

Los varones, de nacionalidad colombiana, han llegado esposados a esta primera sesión judicial, la única prevista a priori, que ha terminado pasada el mediodía y solo ha contado con la declaración de testigos. Los tres acusados se encuentran en prisión provisional desde que fueron detenidos por los hechos y prefieren declarar los últimos. Por lo tanto, lo harán en una segunda sesión que no estaba prevista y en la que también prestarán declaración los peritos.

La sesión celebrada este viernes ha comenzado con la petición de la defensa de los acusados solicitando la inclusión como prueba de un vídeo de Instagram de la víctima, entendiendo que puede desvirtuar la credibilidad de su relato. Las acusaciones se han negado a que se admita, puesto que para ellos no aportaba nada nuevo. Finalmente, el tribunal ha decidido admitir la prueba y permitir el visionado del vídeo. Tras ello, han declarado la víctima y el resto de testigos. También lo han hecho algunos peritos.

El próximo 10 de marzo concluirá este juicio. En esa segunda sesión declararán los tres acusados y.

La denuncia de los hechos

La familia de la víctima narró en el momento de los hechos que la joven había salido de fiesta aquella noche a la discoteca de un pueblo cordobés junto con unos amigos. Al finalizar la noche, ella y un amigo se montaron en el coche con estos tres varones a los que no conocían de nada. La joven se quedó dormida y no se despertó cuando su amigo le llamó. Él se bajó y a ella la iban a llevar a su casa. "La llevaron a un descampado y abusaron de ella", relató la familia entonces sobre los hechos.

La madre contó en su día a Canal Sur que la víctima llegó "a casa de una hermana mía, al primero, y nosotros estamos en un tercero. A las 12 baja el padre, y a raíz de las voces me entero yo. Sube y nos cuenta que la habían violado. Y se me desmaya".

La joven fue llevada rápidamente al hospital. El Ayuntamiento de Écija puso a disposición de la familia todo tipo de medios. "Estamos trabajando para que no les falte de nada", recalcó la alcaldesa.

La tía apuntó por aquel entonces: "Yo creo que la han drogado. La situación en la que llegó no era normal. Además, los amigos tenían un reservado en la discoteca y los violadores subieron allí y echaron un vistazo. Un amigo los echó y les dijo que no podían estar. Yo pienso que la estuvieron observando y tienen esa costumbre porque la discoteca está cerca del pueblo".

Noticias relacionadas

En dependencias policiales ya hubo un conato de pelea entre la familia de la víctima y la de los presuntos agresores. La tía contó que se enfrentó a una mujer. "Nosotros nos los queríamos comer. La situación se puso más agresiva. Si mi marido hace eso no voy a apoyarlo porque eso no se puede hacer. Con un bebé que tenía, que te presentes allí y defiendas que la niña no salga".