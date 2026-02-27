El Vizcaíno cumple este domingo 90 años irradiando luz a la calle Feria de Sevilla

Sé de un lugar cuya barra cumplirá este domingo, 1 de marzo, 90 años de historia soportando cuentas y cuentos. Es un bar que une a todo tipo de clases sociales, al que acuden los que visten Barbour, los que llevan rastas, aquellos que se pierden en la fe y también quienes nunca la han encontrado. Es un bar donde un letrero avisa que se prohíbe el cante. Aunque no haya cartel, tampoco posibilita la tristeza. Se trata de un bar con tanta raíz en la calle Feria que si anuncia que cambia su marca de cerveza es capaz de provocar una guerra civil. En realidad, no es un bar. Es una taberna. Es el Vizcaíno (Sevilla, 1936).

El cumpleaños del Vizcaíno se viene anunciando desde hace tiempo. Las banderas con el 90 cuelgan de los balcones de la calle Feria desde hace unas semanas y engalanan una fachada conocida por casi todos los sevillanos. Son muchos los sevillanos que han subido esta imagen a sus redes sociales presumiendo de uno de los templos de Sevilla.

Aseguran que de este cumpleaños se ha enterado hasta Javier Tebas, mandamás de La Liga. El regalo ha sido la celebración del primer derbi Betis-Sevilla en La Cartuja, el estadio sevillano más cercano a este lugar, el día del cumpleaños. Por lo tanto, no habrá tarta, sino mucha cerveza para celebrar la previa de un partido que comienza a las 18.30 horas. Tan lugar de encuentro es esta taberna que a la celebración están invitados tanto béticos como sevillistas.

Durante 90 años, aquí se han fraguado momentos históricos. Entre los muchos futbolistas que han disfrutado de este bar, algunos son tan incónicos como Eric Cantona. Julio Muñoz, conocido como 'Rancio', le dedicó un vídeo para recordárselo.

Coger sitio en el Vizcaíno es complicado. Mejor dicho: sentarse es complicado. En esta terraza se disfruta de pie. Y los vasos se apoyan donde cada uno puede. Se han llegado a ver lavadoras haciendo las veces de mesa. La gente aquí, como asegura el CM de este establecimiento, para tomarse una o dos "hace casi lo que sea".

El Vizcaíno tiene entidad propia. Hasta cuenta con su propia banda sonora en Spotify. Ahí se pueden encontrar canciones de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Triana, Alameda, Silvio, Pata Negra, Bob Marley, Califato, Rigoberta Bandini o Albertucho. Aquí está, además, la cerveza mejor tirada de Sevilla, según sus clientes. El Vízcaíno tiene un tirador en el corazón que refresca al que se pone a su vera. En la barra, la tiza marca la cuenta. En su terraza, la historias paran el tiempo. Un tiempo que para nadie pasa en balde, aunque a unos les sienta mejor que a otros. Este domingo, celebración de los 90 años del Vizcaíno mostrando el don de Sevilla en primavera.