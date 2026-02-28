Torres de cinco plantas con 300 VPO y 500 habitantes: las tres nuevas parcelas que gana Palmas Altas para construir más pisos

El nuevo barrio de Isla Natura en Palmas Altas suma tres nuevas parcelas más donde se construirán 298 viviendas protegidas. El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ya confirmó la transformación de estos suelos, que estaban reservados para usos terciarios como comercios y oficinas, para así destinarlos a residencial. Y ahora el Gobierno de José Luis Sanz ha aprobado en su Junta de Gobierno Local de forma inicial el Estudio de Detalle, que aporta las primeras pistas sobre cómo se distribuirán estos pisos, sin aumentar la edificabilidad. Se repartirán en torres que alcanzarán las cinco plantas de altura y está previsto que en ellas residan unos 499 habitantes.

En concreto, según el expediente aprobado este viernes, se configuran las características de las parcelas T-1.1, T-1.2 y T-2 de Palmas Altas Sur, que al igual que el resto de terrenos del barrio pertenecen a Metrovacesa. Se trata del primer visto bueno administrativo, para ajustar cómo se colocan los edificios dentro de la parcela (ocupación, posición, volúmenes), con el objetivo de adaptar la ordenación de esas parcelas y poder hacer vivienda protegida como uso alternativo al que tenían previsto (servicios terciarios), apoyándose en el Decreto Ley 1/2025 de medidas urgentes en vivienda. Después estará en información pública 20 días y se podrán recibir alegaciones.

El reparto de estas casi 300 VPO será mediante edificación residencial en manzana con cinco plantas (planta baja y cuatro en altura). Entre medias, entre los edificios, habrá espacios libres o zonas verdes anejos al viario para dar "amplitud" al recorrido en las parcelas T-1.1 y T-1.2. Es decir, patios o parterres junto a las calles en las zonas destinadas a las aceras y bordillos. En el caso de la T-2, el espacio libre estará junto al viario principal, asomándose a él y sin estar dentro de la manzana, como una continuación del espacio libre que ya estaba diseñado.

Obras en marcha en Isla Natura, en Palmas Altas / Jorge Jiménez

El expediente no cambiará el uso urbanístico del suelo, no aumentará la edificabilidad total (se mantiene en 20.811 m²t), no se incrementará el aprovechamiento ni se perjudicará a dotaciones y suelos externos. En cuanto a dotaciones y espacios libres, de un mínimo de 2.276,59 m², se propone que ocupen 2.922,92 m². Así, las tres parcelas tendrán las siguientes características:

T-1.1: 134 viviendas en 6.711,08 m² de parcela ; unos 9.345 m²t como máximo de construcción total que se puede sumar entre plantas; una planta baja y cuatro en altura, y un espacio libre de 783,37 m² para patios o zonas ajardinadas.

; unos 9.345 m²t como máximo de construcción total que se puede sumar entre plantas; una planta baja y cuatro en altura, y un espacio libre de 783,37 m² para patios o zonas ajardinadas. T-1.2: 100 viviendas en 5.027,09 m² de parcela ; 7.000 m²t como máximo de construcción total que se puede sumar entre plantas; una planta baja y cuatro en altura, y un espacio libre de 772,89 m² para patios o zonas ajardinadas.

; 7.000 m²t como máximo de construcción total que se puede sumar entre plantas; una planta baja y cuatro en altura, y un espacio libre de 772,89 m² para patios o zonas ajardinadas. T-2: 64 viviendas en 3.573,08 m² de parcela; 4.466 m²t como máximo de construcción total que se puede sumar entre plantas; una planta baja y cuatro en altura, y un espacio libre 1.366,66 m² para patios o zonas ajardinadas.

De comercios a viviendas: terrenos terciarios transformados

Estas tres parcelas son resultantes de acuerdos del Ayuntamiento de Sevilla en los que está aprobando el cambio de uso de terrenos para destinarlos a VPO. Se trata en concreto de tres parcelas en Palmas Altas Sur (T1.2, T2 y T.1.1 del SUS-DBP-02) para 100, 64 y 134 viviendas respectivamente.

Precisamente el último cambio llegó en el pleno del mes de enero en la parcela de Palmas Altas denominada T1.1, destinada a usos terciarios como oficinas, comercios, hoteles, bares, centros sanitarios, educativos o deportivos privados, para que pueda acoger 134 viviendas protegidas.

Recreación del residencial Tacora de Metrovacesa en Isla Natura, Palmas Altas. / Metrovacesa

Este cambio propuesto por el Gobierno de José Luis Sanz al resto de grupos municipales tiene como objetivo la construcción de más viviendas en Palmas Altas, en lugar de servicios terciarios, acogiéndose a la puerta que abrió a comienzos de 2025 la Junta de Andalucía. Gracias al decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía , en marzo de 2025 entró en vigor la posibilidad de que parcelas pasasen a tener un carácter residencial si en ellos se construyen VPO. Y el pleno del Ayuntamiento autorizó su aplicación en el caso de parcelas calificadas de dotacional privado, parcelas y edificios existentes calificados con el uso residencial vivienda libre y parcelas calificadas con el uso residencial vivienda protegida.

Así avanza la construcción de Isla Natura

A finales de verano comenzó la construcción de la promoción Residencial Timanfaya, que se sumó a los desarrollos ya entregados en la zona, como Nilo, Sena, Mulhacén, Kilimanjaro, Mont Blanc, Volga, Teide e Himalaya, que en conjunto suman unas 550 viviendas de renta libre. Y también inició la entrega de las primeras VPO de este desarrollo urbanístico, el Residencial Sierra Morena, vendido al 100%.

Y más recientemente, en el mes de diciembre, por un lado se inició la entrega de las viviendas del Residencial Navacerrada, que está formado por 46 viviendas plurifamiliares. Y también se ha arrancado con la comercialización de Residencial Tacora y Residencial Fuji, dos nuevas promociones que suman un total de 125 nuevas viviendas al barrio, con una inversión de más de 30 millones de euros.

Además de las viviendas, el plan urbano reserva más de 180.000 m² para zonas verdes, con más de 4.200 árboles plantados, reforzando el carácter de pulmón verde del barrio. Además, se destinarán cerca de 42.900 m² a centros educativos, más de 24.000 m² a instalaciones deportivas y alrededor de 13.300 m² a otros equipamientos de uso público y social.