Adiós a un emblemático bar de La Macarena: "Cerramos para poder vivir, este ritmo es imposible"

"Cerrado para vivir". Así se ha despedido de su clientela el mítico restaurante de la Macarena La Trampuchera tras la decisión que han tomado de bajar la persiana para siempre por ver "imposible" continuar con el ritmo de vida y trabajo que les obliga a llevar el sector de la hostelería.

Han sido los propios dueños del restaurante situado en el número 9 de la calle Fray Isidoro de Sevilla, Pili y Carlos, los que han comunicado su situación a través de sus redes sociales, donde han afirmado que, "con el corazón en la mano y, tras mucha reflexión", han decidido cerrar definitivamente sus puertas.

El motivo del cierre: conciliación familiar y jornadas largas

El motivo que les ha llevado a tomar esta decisión que "no ha sido fácil" es la dificultad que han encontrado para la conciliación familiar en el sector de la hostelería, con jornadas interminables, turnos partidos y trabajo de lunes a domingo.

"En estos casi tres años, hemos crecido más de lo que jamás imaginamos, siempre rodeados de cariño, apoyo y sonrisas. Sin embargo, compaginar otro negocio y la familia hace que mantener este ritmo sea imposible sin que algo importante se resienta", han señalado en su carta de despedida.

Agradecimiento a vecinos y comensales de la Macarena

Además, los dueños de este restaurante que llevaba casi tres años sirviendo los mejores bocados y bebidas a los vecinos de la Macarena han querido agradecer a sus comensales y vecinos por su "cercanía y amabilidad desde el primer día".

"Gracias de todo corazón a nuestros clientes, por hacer de La Trampuchera vuestro punto de encuentro con familiares y amigos; y por cada palabra bonita, cada recomendación y cada gesto de apoyo", han recalcado desde este establecimiento que ya ha bajado su persiana para siempre.

Un cierre para proteger la vida familiar

Un cierre que han realizado para salvaguardar su vida familiar, pero que hace que ya añoren a su clientela, a quienes se sienten "eternamente agradecidos".

"Ojalá La Trampuchera haya dejado en vuestros corazones un recuerdo tan bonito como el que vosotros habéis dejado en los nuestros", han asegurado Pili y Carlos.

Reacciones de los clientes en redes: apoyo y cariño

Un sentimiento que, como se puede comprobar en los comentarios de la propia publicación, es compartida por sus comensales, que no han dudado en mostrar su apoyo a la familia y el cariño que han atesorado en estos años de trabajo y servicios.

"Una pena enorme, era un sitio asegurado cuando había ganas de salir a comer algo para nuestra pequeña familia. Además, la comida era exquisita. Os echaremos mucho de menos. Que tengáis éxito en vuestros futuros proyectos", le ha asegurado un cliente.

A lo que ha añadido otro: "Los mejores. Gracias por todo, las risas y lo aprendido". "Cerrar por vivir me parece planazo. Y no os merecéis menos", le ha asegurado otro. Mientras que un usuario ha querido agradecer "el trato, la atención y por esa comida tan rica que teníais". Y ha mostrado rotundo: "Os echaremos de menos".