No es una errata: el curioso motivo por el que todo el mundo pronuncia mal el nombre de este pueblo sevillano

Muchos son los que pronuncian mal su nombre y que, al leerlo, creen que está mal escrito, que ha sido fruto de la confusión y que, en realidad, se refiere a un diminuto objeto. Pero no, no se trata de ninguna errata ni desliz, sino del apelativo de un pequeño pueblo de la campiña sevillana situado entre Osuna y Écija: Lantejuela.

Su parecido con la palabra 'lentejuela' hace que sean numerosas las ocasiones en las que los visitantes han creído que el nombre del municipio estaba mal escrito cuando lo contemplaban en algún cartel o dirección. Pero el origen de 'Lantejuela', en realidad, está relacionada con su palabra 'gemela'.

De antes de Roma a la época romana

El origen de este núcleo de población se remonta a los tiempos previos a la conquista romana, tras lo que fue aprovechada por los romanos desde el siglo I antes de Cristo para sus asentamientos.

Lantejuela y el curioso motivo por el que todo el mundo pronuncia mal el nombre de este pueblo sevillano / Diputación de Sevilla

La importancia histórica de este lugar llegó a tal punto de protagonizar uno de los momentos más célebres de la ciudad que en esos momentos era conocida como Munda: la victoria de las tropas de Julio César sobre los partidarios de Pompeyo, que estaban encabezados por el hijo de este.

Esta presencia romana ha hecho que, cerca de lo que actualmente es Lantejuela, se hayan encontrado vestigios de una antigua ciudad romana, lo que certifica la presencia de Roma en el lugar.

Los árabes y los baños sulfurosos con propiedades medicinales

Tras estos, llegaron a estas tierras sevillanas los árabes, que explotaron los baños de aguas sulfurosas que existían en la zona y que tenían propiedades medicinales contra las infecciones de la piel.

Un periodo que acabó cuando Fernando III El Santo les arrebató los territorios en el siglo XIII para instalar allí los primeros asentamientos coloniales.

Estas transformaciones hicieron que, finalmente, las tierras quedaran bajo el señorío de los condes de Ureña durante el reinado de Felipe II y que dependieran durante siglos de la 'Casa Ducal de Osuna'.

Fue con posterioridad cuando recibió el título de villa y se emancipó de Osuna de forma definitiva, lo que llevó a la constitución de su Ayuntamiento entre los años 1830 a 1841, tal y como asegura el propio Consistorio.

De “La Lantejuela” a Lantejuela: el cambio de 2014

Así, esta localidad se dio a conocer, primero, con el nombre de La Lantejuela para, posteriormente, reducirlo únicamente a Lantejuela en 2014. Este cambio se llevó a cabo para unificar la denominación institucional y evitar duplicidades en los documentos oficiales, señalización e instituciones.

Esto ha llevado a que, en la actualidad, aún sean muchos los vecinos que siguen conociendo la localidad por su nombre original por costumbre y siguen denominando este municipio con su anterior apelativo de La Lantejuela.

La explicación de la similitud: lentejuelas de oro y leyendas

Pero la mayor confusión con este nombre se debe a su parecido con 'lentejuela'. Una similitud que no es fruto de la casualidad, sino de un curioso hallazgo.

Tal y como ha relatado el propio Ayuntamiento, en las tierras de Lantejuela se encontraron varias lentejuelas de oro, enterradas bajo el suelo y sacadas con la punta de un arado, lo que llevó a llamar con el similar nombre de Lantejuela a la villa.

Junto a esta, existen otras versiones que aseguran que el nombre deriva de 'Tío Lentejas', el apodo de un hombre rico que tenía grandes extensiones de tierra en la zona. "Sin embargo, estas versiones no son más que leyendas", ha indicado el Consistorio.

"Son muchos los que confunden la pronunciación de Lantejuela por Lentejuela y, sin embargo, atendiendo al porqué histórico de este nombre, la confusión se reduce solo a la forma, ya que significan lo mismo", ha recalcado la institución sobre este pequeño pueblo de la Campiña sevillana que, además, cuenta con una de las lagunas más importantes de toda la provincia.