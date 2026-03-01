Mar Murube Muñoz, divulgadora sevillana: "El primer auto de fe de la Inquisición española se hizo en Sevilla"

Los inicios de la Inquisición española se vivieron en Sevilla. Esto se debe a que fue el 6 de febrero de 1481 cuando se realizó en la capital hispalense el primer auto de fe de la Inquisición española, que eran los juicios que se realizaban para perseguir a los supuestos herejes y aplicar castigos ejemplares para atemorizar al resto de la población.

Así lo ha explicado la investigadora y divulgadora sevillana Mar Murube Muñoz a través de su perfil en redes sociales 'Lost in Seville', en el que ha preguntado a sus miles de seguidores: "¿Sabías que el primer auto de fe de la Inquisición española fue aquí en Sevilla?".

El auto de fe y sus implicaciones

Tal y como ha asegurado, estos autos de fe eran ceremonias públicas organizadas por la Inquisición en las que se leían las sentencias contra los acusados de "herejía, brujería, bigamia y otras prácticas consideradas contrarias a la fe".

En este primer juicio, organizado por los primeros inquisidores nombrados por los Reyes Católicos, se buscaba investigar a los judíos que se habían convertido al cristianismo pero que, en realidad, continuaban practicando el judaísmo en secreto.

Así, se llevó a cabo un primer acto de fe más austero y sobrio que los que le siguieron con posterioridad, en los que se producía una mayor teatralidad y escarmiento público. "Los siguientes se convirtieron en un auténtico espectáculo para la población", ha asegurado la divulgadora.

El juicio y la ejecución en la plaza de San Francisco

En esta primera ceremonia, el juicio culminó con la ejecución de los seis conversos que estaban siendo juzgados en la actual plaza de San Francisco.

"La plaza de San Francisco era el lugar donde se celebraban todos estos actos", ha señalado la creadora de contenido sobre esta época oscura de la historia de España, marcada por la represión y el temor a la ciudadanía.

Un lugar que, en la actualidad, se ha convertido en uno de los lugares más admirados y visitados de la capital, pero que en su día fue "escenario de miedo, control y castigo público". Una transformación que muestra de que la ciudad cambia con el paso de los años, pero "su historia sigue ahí", escondida en cada uno de sus rincones.