Muere el conductor de un patinete tras ser atropellado en la avenida María Auxiliadora
El siniestro tuvo lugar a última hora de ayer en la avenida María Auxiliadora y José Laguillo
Un hombre de 39 años que circulaba en patinete eléctrico perdió la vida tras ser atropellado por un turismo en Sevilla capital, en un trágico suceso registrado a última hora de la noche. El aviso fue gestionado por el servicio 1-1-2, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.
El siniestro tuvo lugar sobre las 23:15 horas de ayer en la avenida María Auxiliadora, en el cruce con la calle José Laguillo. Varios testigos llamaron al 1-1-2 para informar de que un hombre que iba en patinete había sufrido una caída y había sido atropellado. De inmediato se avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.
A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios por reanimar al paciente, solo pudieron confirmar la muerte en el lugar de un varón de 39 años.
