Conflicto en Oriente Próximo, en directo
Irán confirma la muerte del líder supremo, Ali Jameneí

Muere el conductor de un patinete tras ser atropellado en la avenida María Auxiliadora

El siniestro tuvo lugar a última hora de ayer en la avenida María Auxiliadora y José Laguillo

El siniestro tuvo lugar en la avenida María Auxiliadora

El siniestro tuvo lugar en la avenida María Auxiliadora / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un hombre de 39 años que circulaba en patinete eléctrico perdió la vida tras ser atropellado por un turismo en Sevilla capital, en un trágico suceso registrado a última hora de la noche. El aviso fue gestionado por el servicio 1-1-2, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El siniestro tuvo lugar sobre las 23:15 horas de ayer en la avenida María Auxiliadora, en el cruce con la calle José Laguillo. Varios testigos llamaron al 1-1-2 para informar de que un hombre que iba en patinete había sufrido una caída y había sido atropellado. De inmediato se avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios por reanimar al paciente, solo pudieron confirmar la muerte en el lugar de un varón de 39 años.

Muere el conductor de un patinete tras ser atropellado en la avenida María Auxiliadora

Muere el conductor de un patinete tras ser atropellado en la avenida María Auxiliadora

