Nuevo acceso al Hospital Virgen Macarena: cambios en el tráfico desde el jueves por la obras del Metro

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda activa desde este jueves 5 de marzo una reordenación del tráfico en el entorno del Hospital Universitario Virgen Macarena por el avance de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla.

La actuación afecta al tramo de la avenida Doctor Fedriani comprendido entre las intersecciones con Doctor Marañón y Doctor Leal Castaño y la calle Manzana, frente al hospital, con el objetivo de compatibilizar los trabajos con la movilidad de vehículos y peatones.

Los cambios han sido coordinados con el Ayuntamiento de Sevilla, Tussam, Lipasam, el propio hospital y la Facultad de Medicina, priorizando la entrada y salida al complejo sanitario y la fluidez en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

Cambios en Doctor Fedriani

Las paradas situadas ante el hospital se trasladan a Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón, y las líneas dejan de circular por Doctor Fedriani. Estos cambios en las paradas de autobús se aplican desde el lunes 2 de marzo.

Desde el jueves queda prohibido el giro a la izquierda desde Doctor Leal Castaño hacia Doctor Fedriani, en esta avenida se mantiene un carril en sentido hacia el río y dos en sentido contrario, y se reordena el acceso desde Doctor Marañón con dos carriles en dirección a la Ronda Histórica y la calle Resolana.

También se habilita un acerado provisional de 1,80 metros para el tránsito peatonal y se suprime el cruce peatonal en la esquina del hospital para favorecer la circulación vinculada a las obras del Metro.

Taxis y accesos al hospital

La parada de taxis se traslada a la antigua ubicación de autobuses y se habilita una segunda en la calle Manzana.

La zona anterior de taxis pasa a ser área de subida y bajada de pacientes en vehículo privado junto a la entrada principal. Se establece además un acceso exclusivo desde calle Don Fadrique para taxis y ambulancias de rehabilitación, mientras que el acceso a Urgencias continúa operativo desde Doctor Marañón.

La calle Manzana se habilita como vía de acceso hacia el hospital y San Juan de Ribera, y se desplaza el paso peatonal en Doctor Leal Castaño hacia el este, incorporando una rampa accesible hacia la Barriada del Carmen.

Acceso al parking SABA

Se cierra la entrada al aparcamiento SABA desde Doctor Marañón, la más próxima al hospital.

El acceso queda únicamente desde la calle Fray Isidoro de Sevilla, donde se habilita un carril específico para minimizar afecciones al tráfico, manteniéndose el cruce hacia el Parlamento de Andalucía. Como alternativa, en enero se habilitó un aparcamiento en superficie con 455 plazas junto a la glorieta de los Ferroviarios, conectado con el entorno del hospital mediante la Línea 10 de Tussam.

Estas reordenaciones permiten implantar instalaciones auxiliares y ejecutar trabajos como la reposición de servicios y la construcción de pantallas de pilotes en el Tramo 3 de la Línea 3 Norte.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros, una longitud de 7,5 kilómetros más 1,4 de ramal técnico y 12 estaciones, y conectará Pino Montano con Prado de San Sebastián.

Para resolver dudas, la ciudadanía dispone del correo obraslinea3metrosevilla.cfatv@juntadeandalucia.es y de oficinas de información en el Distrito Norte y el Centro Cívico Hogar San Fernando.