La Semana Santa y la Feria más videovigiladas: Sevilla duplica las cámaras y altavoces en puntos críticos

Cada vez más personas escogen la ciudad de Sevilla como destino para pasar las fiestas de la primavera junto a los propios sevillanos, lo que implica aumentar las condiciones de seguridad y anti pánico en las calles. El Ayuntamiento ha formalizado recientemente un contrato con la compañía Orange para el alquiler de un sistema de videovigilancia como apoyo a la toma de decisiones de la Policía Local durante la celebración de la Semana Santa y también de la Feria de Abril, siguiendo la línea de años anteriores. En esta ocasión, serán 33 cámaras en total, respecto a las 15 del pasado año, en una licitación por valor de 88.000 euros. Es el mayor despliegue que se ha realizado en la ciudad que será coordinado desde el Cecop.

La inversión en videovigilancia y en los sistemas de altavoces para mayor seguridad del público se desarrolló notablemente a raíz de los incidentes en la Madrugá de 2017, donde alrededor de 80 personas resultaron heridas por caídas y traumatismos causados por avalanchas de personas en diversos puntos de la ciudad. Desde entonces, el Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha medidas anti pánico que van reforzándose con el paso de los años.

Este 2026 las cámaras estarán colocados en un total de 33 emplazamientos --cada uno con su respectiva cámara y altavoz--, que en Semana Santa se concretan en la Carrera Oficial y su área de influencia. El plazo de ejecución del servicio de alquiler es de 111 días, entre el 9 de febrero y el 30 de mayo de 2026. Para Semana Santa, los trabajos de instalación se prolongarán desde el próximo lunes 23 de febrero hasta el 19 de marzo como fecha tope. Posteriormente, del 6 al 12 de abril será el traslado de las cámaras y altavoces al Real de la Feria, cuyo montaje deberá estar listo para el 15 de abril.

El Gobierno municipal trabaja aún en la determinación de las localizaciones definitivas para 2026 de la mano de la Policía Local y el Centro de Coordinación Operativa (CECOP). En anteriores ocasiones, la ciudad ha contado con estos dispositivos en enclaves de la Carrera Oficial, tales como la Plaza de la Campana, la Avenida de la Constitución o la Plaza Virgen de los Reyes.

Igualmente, han estado instaladas en otros lugares del área de influencia de este recorrido oficial: Cuesta del Bacalao, la confluencia de las calles Francisco Bruna y Entre Cárceles, la Plaza del Salvador, la calle Cuna, la Cuesta del Rosario, la Plaza Nueva, la calle Zaragoza, el Arco del Postigo, la calle Fray Ceferino González o la Plaza de la Triunfo.

Un contrato de 88.000 euros con Orange

El consistorio inició en el mes de septiembre una consulta preliminar para conocer las soluciones disponibles en la industria tecnológica, elaborando después el correspondiente pliego de licitación. La compañía Orange ha resultado ser la adjudicataria de este proceso en el que el consistorio recibió hasta cuatro ofertas.

Este año, el importe total del contrato con la adjudicataria es de 88.740,19 euros e incluye los trabajos de instalación, traslados, desinstalación y conservación de grabaciones; el alquiler de elementos a instalar en vía pública; y el alquiler de elementos a instalar en el Centro de Control. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, anunció hace unas semanas en rueda de prensa que el importe era "prácticamente el mismo" al del pasado año, a pesar de verse duplicado el número de equipos.

Cámaras con resolución de imagen 4K

Las cámaras alquiladas a Orange son del tipo PTZ (Pan-Tilt-Zoom) o PTRZ (Pan-Tilt-Roll-Zoom) para ampliar la cobertura y realizar un seguimiento automático de objetos o personas. Se trata de sistemas motorizados que permiten mover el encuadre y hacer zoom de forma remota. Una sola unidad puede cubrir muchos ángulos, hasta 180–360 grados de escena y moverse entre posiciones preprogramadas reduciendo los puntos ciegos.

Además, presentan una resolución mínima de full HD-1080, llegando incluso algunas de ellas hasta ultra alta definición (UHD) de 4K. Su objetivo es realizar un zoom digital sobre la grabación para identificar detalles finos, rasgos faciales, y matrículas a distancia. Estos equipos contarán igualmente con iluminación infrarroja y un sistema de limpieza sobre la lente para mejorar su nitidez.

Altavoces IP para avisar al público si fuera necesario

Cada cámara contará con un altavoz IP para enviar mensajes sonoros a la ciudadanía en caso de necesidad. Estos avisos podrán ser de forma individual en un punto, segmentada por áreas o globales para todos los equipos. Entre las principales características destaca una potencia mínima de 15W, formato gran angular, sistema de control de ruido ambiental, así como disponer de almacenamiento interno para mensajes pregrabados.

Cada equipo deberá ser gestionado desde el Centro de Control, conectándose a la red corporativa del Ayuntamiento mediante líneas de fibra. El objetivo es garantizar el orden público, controlar los accesos y señalización de las áreas de actuación, establecer vías de acceso o evacuación alternativas de tráfico y colaborar en los avisos sonoros a la población si fuese necesario.