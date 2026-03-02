Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agricultura

Salmón en lugar de anchoas para rellenar aceitunas: Agrosevilla innova para seducir los paladares de toda Europa

La cooperativa sevillana, que vende más del 90% de su producción en el exterior, impulsa nuevos productos para ganar peso en mercados más allá de EEUU

La aceituna negra se rellena con salmón y se vende en Europa del Norte y del Este..

Clara Campos

Sevilla

La aceituna verde rellena de anchoa es un aperitivo que se consume desde hace siglos y es plato esencial en cualquier picoteo en España. Lo que no es tan usual es encontrar su variedad negra mezclada con otro ingrediente, menos aún si es con productos como el salmón o el queso curado.

Agrosevilla, cooperativa sevillana líder en el sector, tiene más del 90% de su negocio en el exterior. Desde los aranceles impuestos en el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca -que gravó con especial dureza las aceitunas españolas- han desarrollado distintos productos con el objetivo de abrir o consolidar sus ventas en otros mercados.

Innovar o morir

"Cuando llegaron los aranceles en 2017 nos pusimos todos a pensar, porque las empresas que no innovan están heridas de muerte, así que eso nos abrió la mente", recuerda Gabriel Cabello, presidente de Agrosevilla.

Esa situación les llevó a probar suerte con el relleno en la aceituna negra, lo que se hicieron varias propuestas y las dieron a probar a sus clientes. El resultado ha sido un éxito.

Variedades de aceituna negra rellena de Agrosevilla.

"En Europa del Este han sido consumidores de toda la vida de aceituna negra, incluso en su variedad gordal, y las rellenas de salmón y queso han funcionado muy bien en esos mercados, así como en los nórdicos", reconoce Cabello.

Agrosevilla también está llevando estas propuestas y las más tradicionales al continente asiático, donde pelea para hacerse con nuevos mercados. "Por ejemplo, en China la aceituna verde rellena de anchoas no tiene gran aceptación porque los sabores salados no les gustan como los suyos, que tiran a agridulces", subraya.

Sin embargo, en otros países como Corea la aceptación de la aceituna sevillana, de todo tipo, es amplia. "Tienen gustos más occidentales y es más fácil entrar en este mercado", indica Cabello, quien asegura que ahora, en una misión organizada por Andalucía Trade, de la Junta, irán a mostrar sus productos a La India para investigar nuevos destinos para sus exportaciones.

80 millones de kilos de aceituna al año

Para Agrosevilla, el mercado estadounidense sigue siendo, en cualquier caso y a pesar de los aranceles, fundamental. "No vamos a dejar de seguir luchando en EEUU, aunque el foco está puesto en crecer en el sudeste asiático, que es un mercado enorme y, aunque no están acostumbrados al sabor, próximamente anunciaremos nuevas propuestas que pueden ser interesantes en esos países", señala.

En la actualidad, los principales mercados de la cooperativa sevillana son los países árabes, Italia, EEUU y Europa. "Vendemos más de 80 millones de kilos de aceitunas al año", concluye el presidente de Agrosevilla.

