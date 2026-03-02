Adiós al buen tiempo en Sevilla: estos son los días en los que el paraguas será obligatorio según la Aemet

Adiós al buen tiempo: la lluvia marcará el paso de la semana en Sevilla. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los próximos días estarán protagonizados por la inestabilidad, con precipitaciones frecuentes, descenso progresivo de las temperaturas a partir del miércoles y ambiente húmedo. Este es el pronóstico día por día, con especial atención a la probabilidad de lluvia, el viento y los termómetros.

Previsión del tiempo para esta semana en Sevilla / Aemet

Lunes 2: aumento de la inestabilidad por la tarde

La jornada comienza tranquila, con cielo despejado durante la mañana y probabilidad de lluvia prácticamente nula hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de las 12.00 horas el panorama cambia: la probabilidad de precipitaciones sube al 55% en el conjunto de la tarde, con un 50% entre las 12.00 y las 18.00 horas. Se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa.

El viento soplará flojo, primero del norte (10 km/h), girando a sureste (5 km/h) y posteriormente a sur (15 km/h) por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y 23 de máxima, con ambiente suave al mediodía.

Martes 3: lluvias generalizadas y posibles tormentas

La inestabilidad se intensifica. La Aemet eleva la probabilidad de precipitaciones al 85% durante el día, especialmente significativa a partir del mediodía. Por la mañana apenas habrá riesgo (5%), pero desde las 12.00 horas la probabilidad sube al 55% y alcanza el 85% por la tarde-noche, cuando podrían registrarse tormentas.

El cielo permanecerá muy nuboso durante toda la jornada. El viento soplará del este a 15 km/h, con intervalos más flojos y alguno de componente oeste al final del día. Las temperaturas se mantendrán similares al lunes, con 10 grados de mínima y 23 de máxima, aunque la sensación térmica será algo más fresca al caer la tarde.

Miércoles 4: jornada pasada por agua

Será el día más inestable de la semana hasta el momento. La probabilidad de lluvia alcanza casi el 100%, con precipitaciones prácticamente aseguradas tanto por la mañana (95%) como por la tarde (95%). Se esperan cielos cubiertos con lluvia y tormenta.

La inestabilidad estará presente en toda Andalucía el miércoles / Aemet

El viento será flojo y variable, predominando la calma en amplios periodos del día. Las temperaturas bajan de forma notable: 11 grados de mínima y 18 de máxima, en un ambiente muy húmedo, con valores que pueden alcanzar el 100% de humedad relativa.

Jueves 5: ligera tregua matinal, lluvias por la tarde

La probabilidad de precipitaciones se sitúa en el 80% en el conjunto del día, aunque será menor durante la primera mitad (30%) y aumentará por la tarde hasta el 70%. Predominarán los cielos muy nubosos con lluvia escasa.

El viento será en general flojo, con predominio de la calma y ligera componente suroeste (5 km/h) en la segunda mitad del día. Las temperaturas seguirán contenidas, con 8 grados de mínima y 18 de máxima.

Viernes 6: continúan las precipitaciones

La inestabilidad no da tregua. La probabilidad de lluvia alcanza el 85%, con intervalos nubosos acompañados de precipitaciones.

El viento soplará del suroeste a 15 km/h, algo más perceptible que en jornadas anteriores. Las temperaturas vuelven a descender ligeramente: 9 grados de mínima y 17 de máxima, consolidando un ambiente fresco para esta época.

Sábado 7: lluvias persistentes

La Aemet mantiene una probabilidad de precipitaciones del 90%, con cielos cubiertos y lluvia escasa. El viento será moderado del sureste (10 km/h).

Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima —la más baja de la semana— y 18 de máxima, con ambiente frío a primeras horas.

Domingo 8: leve ascenso térmico, pero sigue la lluvia

El domingo cerrará la semana con una probabilidad de lluvia del 75%, todavía alta, y cielos muy nubosos con precipitaciones débiles. El viento tenderá a la calma.

Las temperaturas repuntarán ligeramente, con 10 grados de mínima y 20 de máxima, aunque el ambiente continuará húmedo.

Sevilla afronta, por lo tanto, una semana claramente marcada por la lluvia, con especial intensidad entre el martes y el miércoles, cuando las precipitaciones serán prácticamente seguras y podrían venir acompañadas de tormentas. Las temperaturas, tras comenzar suaves, bajarán a partir del miércoles y se mantendrán en valores más frescos hasta el fin de semana. El paraguas será, sin duda, el gran aliado de los sevillanos en estos próximos días.