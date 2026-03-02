Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Giro brusco del tiempoVox conquista a los jóvenesLlorera Juanma MorenoMultas patinetesBombardeo IránAño nuevo chinoProyectos pendientes SevillaBar MacarenaCortes tráfico
instagramlinkedin

La suerte sonríe a Andalucía: la ONCE reparte más de dos millones de euros este fin de semana

La ONCE reparte fortuna en Andalucía: además de los 200.000 euros en Alcalá de Guadaíra, el cupón del 28F y el sorteo del domingo suman más de dos millones de euros en premios

Miguel Ángel Bautista, vendedor de la ONCE en Alcalá, tras repartir 200.000 euros en premios.

Miguel Ángel Bautista, vendedor de la ONCE en Alcalá, tras repartir 200.000 euros en premios. / ONCE

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El sorteo de fin de semana de la ONCE ha arrancado marzo dejando una lluvia de premios en Alcalá de Guadaíra, donde diez cupones agraciados con 20.000 euros cada uno han repartido un total de 200.000 euros gracias al vendedor Miguel Ángel Bautista, que celebra así su primer gran golpe de suerte desde que se incorporó a la organización.

Bautista, que cumple este mes su primer año como vendedor de la ONCE, ha llevado la suerte de forma ambulante por toda la localidad. "Tenía muchas ganas de dar algo gordo; me alegro mucho por la gente, la vedad es que sí", decía en esta mañana de lunes, tal como destaca la entidad en un comunicado.

Un ‘Sueldazo’ en Málaga por el Día de Baleares

El sorteo de este domingo, dedicado al Parlamento de Baleares en el Día de Baleares, ha dejado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un premio de 240.000 euros, en Benahavís (Málaga).

Noticias relacionadas y más

Ha sido un "fin de semana de fortuna" de la ONCE en Andalucía ya que el cupón del 28F repartía 1,6 millones de euros entre las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla, a los que se suman otros 440.000 euros entre las provincias de Málaga y Sevilla el domingo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Torres de cinco plantas con 300 VPO y 500 habitantes: las tres nuevas parcelas que gana Palmas Altas para construir más pisos
  2. La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera
  3. Las dos nuevas aperturas de 2026 consolidan a Sevilla como la reina del sur de los centros comerciales
  4. Muere el conductor de un patinete tras ser atropellado en la avenida María Auxiliadora
  5. La despensa sevillana de arroz se desborda: la producción de 2025 sigue sin venderse y se prevé una campaña récord este año
  6. Las multas de 500 euros a los patinetes arrancan el lunes en Sevilla tras una semana de avisos
  7. La Giralda recibe luz verde para una de sus obras más esperadas: la rehabilitación del remate renacentista
  8. Lo que está naciendo en el solar de la Torre Mapfre: así son los pisos de 680.000 euros que ya se construyen en Triana

Sevilla incorporará a sus servicios sociales a menores infractores en libertad vigilada y semilibertad: así es el nuevo convenio entre la Junta y el Ayuntamiento

Sevilla incorporará a sus servicios sociales a menores infractores en libertad vigilada y semilibertad: así es el nuevo convenio entre la Junta y el Ayuntamiento

El padre del niño muerto en Morón no acepta que la madre cometiera un homicidio imprudente: "Algo de intencionado tiene"

La suerte sonríe a Andalucía: la ONCE reparte más de dos millones de euros este fin de semana

La suerte sonríe a Andalucía: la ONCE reparte más de dos millones de euros este fin de semana

Multas de hasta 500 euros en Sevilla desde este lunes por la nueva norma que limita los patinetes: casco, velocidad máxima y chaleco reflectante

Multas de hasta 500 euros en Sevilla desde este lunes por la nueva norma que limita los patinetes: casco, velocidad máxima y chaleco reflectante

Regalamos una entrada doble para la ópera "Marina" en El Teatro de la Maestranza

Regalamos una entrada doble para la ópera "Marina" en El Teatro de la Maestranza

Así es la construcción que viajó desde la Feria de Sevilla hasta un pueblo de Huelva pieza a pieza: sus creadores también hicieron el Puente de Triana

Manu, divulgador sevillano, rescata la historia de Montequinto: "La familia más poderosa de España tenía aquí sus tierras"

Manu, divulgador sevillano, rescata la historia de Montequinto: "La familia más poderosa de España tenía aquí sus tierras"

Salmón en lugar de anchoas para rellenar aceitunas: Agrosevilla innova para seducir los paladares de toda Europa

Salmón en lugar de anchoas para rellenar aceitunas: Agrosevilla innova para seducir los paladares de toda Europa
Tracking Pixel Contents