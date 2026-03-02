La suerte sonríe a Andalucía: la ONCE reparte más de dos millones de euros este fin de semana
La ONCE reparte fortuna en Andalucía: además de los 200.000 euros en Alcalá de Guadaíra, el cupón del 28F y el sorteo del domingo suman más de dos millones de euros en premios
El sorteo de fin de semana de la ONCE ha arrancado marzo dejando una lluvia de premios en Alcalá de Guadaíra, donde diez cupones agraciados con 20.000 euros cada uno han repartido un total de 200.000 euros gracias al vendedor Miguel Ángel Bautista, que celebra así su primer gran golpe de suerte desde que se incorporó a la organización.
Bautista, que cumple este mes su primer año como vendedor de la ONCE, ha llevado la suerte de forma ambulante por toda la localidad. "Tenía muchas ganas de dar algo gordo; me alegro mucho por la gente, la vedad es que sí", decía en esta mañana de lunes, tal como destaca la entidad en un comunicado.
Un ‘Sueldazo’ en Málaga por el Día de Baleares
El sorteo de este domingo, dedicado al Parlamento de Baleares en el Día de Baleares, ha dejado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un premio de 240.000 euros, en Benahavís (Málaga).
Ha sido un "fin de semana de fortuna" de la ONCE en Andalucía ya que el cupón del 28F repartía 1,6 millones de euros entre las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla, a los que se suman otros 440.000 euros entre las provincias de Málaga y Sevilla el domingo.
