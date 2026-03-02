Así avanza el montaje de la Feria: los operarios trabajan a contrarreloj tras las últimas lluvias

Quedan menos de dos meses para el rebujito, los farolillos y los volantes. Llega el sol, en algunos naranjos ya asoma el azahar y la primavera empieza a instalarse en Sevilla. El próximo 21 de abril será, una vez más, Lunes de Pescaito y la ciudad se trasladará casi por completo a las 15 calles que conforman el Real de la Feria de Abril. Serán días de reencuentros con amigos, felicidad, cantes y bailes, muchos bailes.

Estos días de febrero, a diferencia de lo que ocurre en abril, los días en el Real terminan temprano. En vez de sevillanas, rumbas y bulerías, se oyen martillos, taladros y tubos metálicos chocando contra el suelo. Hay quienes montan estructuras, quienes colocan pañoletas y quienes recubren las casetas con las tradicionales lonas a rayas. La Feria de Abril tiene más de 1.000 casetas y estos días, empiezan a ver la vida.

Las lluvias que a finales de enero y principios de febrero afectaron a la ciudad retrasaron todos los trabajos de construcción y montaje de los módulos de las casetas. Ahora, los trabajadores instalan los tubos de Heliopol contrarreloj para que todo esté perfecto en el mes de abril y que los sevillanos que pisen el Real en dos meses solo tengan que preocuparse por disfrutar y estar con sus amigos esa semana.

El trabajo tras "una de las mejores ferias del mundo"

"Esto requiere de mucho trabajo", asegura uno de los operarios que estos días trabaja a destajo para que todo esté a punto. La Feria está llena, pero en vez de flamencas, estos días hay trabajadores en el albero. Este operario asegura que "las cosas tienen que salir todas perfectas" y subraya que, aun así, "con un poquito más de esfuerzo de cada trabajador, mirando por la Feria de Sevilla y por Sevilla, sale adelante".

Entre martillos, barandillas de forja y pañoletas, no hay tiempo que perder. Este trabajador del Real explica que, junto a su cuadrilla, monta un total de siete casetas, a las que dedican dos meses y medios de faenas. Pese al esfuerzo que estos montajes requieren por parte de los operarios, sonríe de oreja a oreja al afirmar que "cuando está todo el recinto ferial montado, esta es una de las mejores ferias que hay en el mundo, por no decir la mejor".

Esta será, según ha anunciado ya el Ayuntamiento, la última Feria con estas calles. El próximo año, los trabajos se multiplicarán con la ampliación del recinto del Real, que incluirá un total de 220 casetas más. La actual Calle del Infierno se transformará para dar cabida a nuevas casetas en la zona comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus. Todo para dar respuesta a la lista de espera de casetas.