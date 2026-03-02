Dos Hermanas vuelve a sacar a subasta la fallida Ciudad de la Energía más de 15 años después por cuatro millones de euros

En junio de 2010, el Ayuntamiento de Dos Hermanas y Movilidad Eléctrica Andaluza (Movand) S.A. sellaron un convenio por el que el municipio nazareno cedía las 17 hectáreas que ocupaba un solar en el Polígono Aceitunero destinado a albergar un proyecto de gran envergadura a cambio de recolocar a los extrabajadores de Cerámicas Bellavista: la Ciudad de la Energía.

Esta iniciativa resultó fallida a pesar de que este espacio, a pie de la autovía N-IV, aspiraba a convertirse en el epicentro de la producción de vehículos de motorización eléctrica y las energías renovables.

El proyecto quedó paralizado, por lo que la Corporación Municipal y Movand suscribieron en 2015 el convenio para rescindir los compromisos adquiridos, recuperando el Ayuntamiento los derechos sobre la parcela IE-2, por lo que tomó posesión de la misma y de lo construido sobre ella, aunque reconocía a Movand el derecho a ser compensada por lo construido, lo que obligaba a sacar a la venta dicha parcela cuantas veces fuese necesario.

Parcela de uso industrial

Más de 15 años después de aquella iniciativa, la parcela y lo construido en la misma han salido a subasta pública. El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha licitado la enajenación, en régimen de libre concurrencia, mediante concurso público, de la parcela de uso industrial IE-2a 1, de la Manzana IE-2 del Plan Parcial Sector SNP-18 Ibarburu de titularidad municipal, calificada como patrimonio público de suelo, así como de las construcciones realizadas sobre la misma.

En concreto, el solar y las edificaciones incluidas salen a la venta por un importe de más de 3,2 millones de euros, de los que 882.000 corresponden a las construcciones parcialmente ejecutadas en la parcela y que se reintegrarán a Movand, y 2,3 millones por el valor de la parcela. Con IVA, el precio roza los cuatro millones de euros.

"Una de las actuaciones más constantes de esta Corporación, a lo largo de los años, ha sido la habilitación de los cauces precisos para fomentar el establecimiento en nuestra ciudad de empresas cuya actividad industrial se centre en sectores productivos, que generen beneficios para el municipio", subraya el Consistorio en el pliego de condiciones técnicas publicado en la Plataforma de Contratación y consultado por este periódico.

Junto a grandes empresas aceiteras

El Polígono Aceitunero- Ibarburu, donde se ubica la parcela, está dotado con más de 900.000 m2 edificables y con infraestructuras finalizadas, . Se encuentra al pie de la autovía N-IV, en un entorno en el que se sitúan grandes empresas agroalimentarias (Migasa, Dcoop, Torres y Ribelles entre otras) y la nueva factoría del Grupo Ybarra, la más moderna del mundo en aceite con más de 35.000 m2.

A pesar de ellos, las tres veces anteriores en las que ha salido a subasta (en 2016, 2017 y 2019) no ha llegado a buen puerto. En cualquier ocasión, en la licitación del Ayuntamiento se detalla que no se admitirán ofertas a la baja.